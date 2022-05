Rodrygo, eroul lui Real Madrid, explicaţii despre victoria cu City: Un jucător tânăr ca mine a înţeles legenda

"Publicul a fost incredibil, el ne-a trimis în finală după primul gol. Un jucător tânăr ca mine a reușit să înțeleagă legenda stadionului Santiago Bernabeu în timpul nopților europene abia după meciurile cu PSG, Chelsea sau Manchester City.

Să fim sinceri și s-o spunem pe față. În minutul 90, nu mai credeam că e posibil un al treilea miracol, În capul nostru, aproape că eram deja eliminați. Dar apoi a venit golul meu și totul s-a schimbat, a explicat Rodrygo, potrivit Managing Madrid.

Ce i-a transmis Pele lui Rodrygo

”Întotdeauna am știut că va veni ziua în care să te felicit, prietene. Nu există altă cale pentru cei care muncesc din greu și iubesc ceea ce fac.

Ești luminat și ne vei aduce mai multe bucurii, Rodrygo Goes. Felicitări Real Madrid! Abia aștept să urmăresc finala!”, a scris Pele, pe Instagram.

Guardiola, reproşuri pentru jucătorii săi

”Am fost aproape, am fost aproape, însă n-am reușit. E simplu, în prima repriză nu a fost un meci, nu am fost suficient de buni. După ce am marcat, am arătat mai bine, ne-am găsit ritmul, iar jucătorii s-au relaxat.

Real a venit cu foarte mulți jucători în atac, cu Militao, Rodrygo, Vinicius, Benzema, a venit cu multe centrări și a marcat două goluri.

Nu am jucat cel mai bun fotbal al nostru, dar e normal, e o semifinală, jucătorii simt presiunea. Fotbalul e imprevizibil, trebuie să acceptăm ce s-a întâmplat și să mergem mai departe”, a spus Pep Guardiola, citat de Marca.

„Guardiola e blestemat de șamanii africani”. Explicație virală după eliminarea antologică a lui Manchester City de către Real Madrid

„Sunt sigur că mulți șamani africani nu-l vor lăsa pe Guardiola să câștige Liga Campionilor în viitor. Va fi ca un blestem african asupra lui Guardiola. Timpul va spune dacă am dreptate sau nu”, declara Dimitry Seluk, agentul lui Yaya Toure, în 2018. Declarația a devenit virală pe rețelele de socializare după eliminarea antologică a lui Manchester City.

Amintim faptul că ivorianul Yaya Touré, l-a avut 4 ani antrenor pe Pep Guardiola, dintre care doi la Manchester City. În anul 2018, după ce plecat de la City, Yaya Touré a făcut mai multe acuzații la adresa lui Guardiola.

„Vreau să fiu eu cel care rupe mitul Guardiola. E gelos pe mine. Mă consideră un rival. A făcut totul ca să-mi distrugă sezonul trecut. S-a purtat cu cruzime. Crezi că ar fi avut același comportament față de Andres Iniesta? Niciodată! Am ajuns în punctul în care mă întreb dacă tot ce mi s-a întâmplat cu el e din cauza culorii mele. Nu sunt singurul, și alți jucători ai Barcelonei și-au pus această întrebare”, a spus Touré pentru France Fotball.

