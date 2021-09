Cîțu, ședință cu liderii PNL, la Vila Lac, după anunțul USR PLUS. Orban, luat în vizor - surse Antena 3

UPDATE: Premierul Florin Cîțu ar urma să preia interimar Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în locul lui Cristian Ghinea. Ministrul Muncii, Raluca Turcan, ar urma să preia interimar Ministerul Sănătății, în locul Ioanei Mihăilă, anunță Antena 3.

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, ar urma să fie interimar la Ministerul Economiei, în locul lui Claudiu Năsui. Ministrul de Finanțe, Dan Vîlceanu, ar urma să preia Ministerul Transporturilor, în locul lui Cătălin Drulă. Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, ar prelua Ministerul Cercetării.

În aceste momente ar avea loc o reuniune la Vila Lac, acolo unde sunt liderii PNL care sunt apropiaţi de Florin Citu.

"Avem informaţii, elemente, stenograme din ce s-a discutat acolo. La Vila Lac, în momentul de față, se vorbeşte despre poziţionarea lui Ludovic Orban împotriva Guvernului PNL. Se dezbat mai multe scenarii, după demisiile miniştrilor USR. Este exclus ca Florin Cîțu să şi dea demisia, să se retragă. Varianta care se conturează este că Florin Cîțu va propune miniştri interimari timp de 45 de zile", a anunţat Mihai Gâdea, în emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3.

Miniștrii USR PLUS au anunțat că demisionează din Guvern

"Este un moment care privește întreaga țară. Am promis că vom fi un partid altfel și am fost un partid altfel. Nu am ezitat să vorbim când era mai facil să tăcem. (...) Am decis că nu mai putem merge mai departe care nu are minim respect pentru adevăr. Este legitimă lupta politică internă într-un partid, dar atunci când arunci cu miliardele... Nu se mai poate așa și nici nu se va mai putea mai departe așa cu USR-PLUS. Florin Cîțu a dinamitat conștient și perfect responsabil această Coaliție, cu bună știință și cinism. Florin Cîțu nu mai poate să fie premier și din acest motiv, miniștrii USR PLUS se retrag din cabinetul Florin Cîțu!

Este o decizie pe care am luat-o împreună cu toți colegii din USR PLUS, e o decizie susținută de Biroul Național și în acest context ne prezentăm demisiile. Le aveți aici și pe a mea, și pe a celorlalți colegi miniștri, le au fiecare în mână. Mâine dimineață, la prima oră, premierul va avea demisiile noastre pe birou, astfel încât să deblocăm această criză care astăzi în Biroul Permanent a devenit una ridicolă", a spus Dan Barna, în această seară.