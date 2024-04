Republica Moldova: Autoritățile au confiscat peste 20 de milioane de lei moldovenești pe aeroport de la oamenii fugarului Ilan Șor / video

Oamenii legii au confiscat peste 20 de milioane de lei în urma operațiunii, bani care, potrivit procurorului-șef interimar al PCCOCS, Victor Furtună, ar fi fost destinați finanțării ilegale a partidelor din cadrul blocului "Victoria", lansat recent de Șor la Moscova, scrie Radio Moldova.

Fiecare dintre suspecții percheziționați deținea sume de până la 10.000 de euro, ascunse pentru a evita declararea la vamă. Ei erau remunerați cu sume între 300 și 500 de euro pentru a transporta banii în țară.

"O grupare criminală a încercat să introducă sume deosebit de mari, urmărind scopul introducerii mijloacelor financiare ce depășesc 16 mii de unități convenționale în interesul unei grupări criminale prin niște cărăuși, astfel încât fiecare din persoane să nu aibă asupra lor mai mult de 10 mii de euro, respectiv să nu cadă sub incidența declarării", a declarat Victor Furtună.

Last night at the Chisinau airport, law enforcement officers spent several hours checking passengers on a flight from Yerevan who had previously been to Moscow. The fact is that this plane was carrying home participants of the Moldovan opposition forum, where, on the eve of… pic.twitter.com/3aieOyKo6q