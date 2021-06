Renate Weber, după ce a fost repusă în funcția de Avocat al Poporului: Au încălcat tot ce se putea! Au fost jocuri politice

"Au încălcat tot ce putea încălca"

"Au încălcat tot ce putea încălca. De un an an şi ceva, eu sunt, cred, persoana cea mai hărțuită în această ţară, ceea ce este total nedrept, având în vedere lucrurile pe care eu şi toată instituţia le-am făcut, în această perioadă. S-a discutat mult de revocare, după care părea că, de fapt, nu îi mai interesează aşa de tare și, brusc, a apărut din nou subiectul pe tapet. Ba, mai mult - că de-asta vă spun că au încălcat tot ce se putea - au încălcat un articol din Constituţia României - articolul 60, care spune foarte clar: "Avocatul Poporului prezintă celor două Camere ale Parlamentului rapoartele anuale". Eu nu am fost invitată niciodată să prezint rapoartele anuale ale acestei instituţii. Am fost la o comisie juridică, unde a existat un fel de simulacru de audiere, dar nu aşa cum spune Constituţia.

"Au fost nişte jocuri politice"

De asta, nu înţeleg de ce au făcut atât de multe lucruri. Asta nu s-a mai întâmplat niciodată. Apoi, după ce s-au respins acele rapoarte - şi pentru ele nu s-a dat nicio hotărâre de Parlament, nu s-a publicat în Monitorul Oficial - la câteva ore s-a depus o nouă cerere de revocare în care se spune negru pe alb că cer procedura de urgenţă. Ce înseamnă procedura de urgenţă în materia asta nu ştiu să vă spun. Şi, iarăși, nu ştiu de ce urgenţă, câtă vreme ei invocau, acolo, câteva chestiuni care ţineau de activitatea din 2019, din 2020. Nimic nu justifică urgența. Nu pot să mă gândesc decât la faptul că au fost nişte jocuri politice şi, dintr-odată, s-au grăbit. Altfel nu am o explicație.

Constituţia au încălcat-o, legea de funcţionare a Avocatului Poporului au încălcat-o, regulamentele şi cutumele Parlamentului le-au încălcat. Nu au iertat nimic. Şi, da, CCR, în cele din urmă, a venit şi a spus că este neconstituţională (n.r. revocarea). Ba, mai mult, este o decizie extraordinar de fermă şi clară pentru că ne spune CCR foarte clar că efectele juridice ale acelei hotărâri s-au încheiat şi, imediat ce se publică în Monitorul Oficial, eu îmi reiau mandatul, îl duc la capăt", a spus Renate Weber, într-un interviu pentru emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3.

Cât despre decizia de a da Parlamentul în judecată, aceasta a mai spus: "Este o acţiune pe care am făcut-o pentru că, plecând de la cauza "Kovesi împotriva României", unde s-a spus clar că nu a avut nicio cale de atac împotriva revocării şi gândindu-mă că o să mă duc, poate, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, neştiind care o să fie soluţia de la CCR, nu am vrut să mi se reproşeze că nu fac eu toată demersurile. Acum, după decizia CCR, cred că este înţelept şi decent să mă duc şi să retrag acea acţiune. Nu încarc eu activitatea instanţelor cu ceva care, până la urmă, rămâne şi lipsit de obiect. Cred că aşa este şi firesc".

