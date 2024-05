Regizorul cunoscut pentru documentarul despre McDonald's, 'Super Size Me', a murit. Morgan Spurlock avea 53 de ani / Video

'Este o zi tristă, în care ne-am luat adio de la fratele meu Morgan. Lumea a pierdut un adevărat geniu creativ şi un om special. Sunt mândru că am avut şansa de a lucra cu el', a zis fratele cineastului, Craig Spurlock, care a colaborat la mai multe dintre proiectele acestuia.

Morgan Spurlock, regizor, scenarist şi actor, s-a născut în statul West Virginia în anul 1970. Și-a început cariera în cinematografie în anul 1994, în calitate de asistent de producţie la filmul 'Leon', regizat de Luc Besson. În acest film rolurile principale au fost interpretate de Jean Reno, Natalie Portman şi Gary Oldman.

Despre ce este vorba în 'Super Size Me'

Cariera sa a luat cu adevărat avânt grație realizării documentarului 'Super Size Me', care îl prezenta pe Morgan Spurlock hrănindu-se exclusiv, timp de 30 de zile, cu cel mai mare meniu propus de McDonald's, denumit 'super size'. Meniul era servit la mesele de dimineaţă, prânz şi seară. Acesta și-a limitat numărul paşilor la 5.000 pe zi, adică media unui locuitor din New York. Spurlock a măsurat efectele asupra corpului său.

La sfârşitul experimentului, Morgan Spurlock, pe atunci în vârstă de 32 de ani, s-a îngrășat cu mai mult de 10 kilograme. Totodată, nivelul său de colesterol a crescut considerabil. Ficatul lui Spurlock s-a deteriorat din cauza excesului de grăsimi. Mai mult, el se confrunta cu tulburări sexuale.

Filmul 'Super Size Me', nominalizat la premiul Oscar la categoria 'cel mai bun lungmetraj documentar', a catalizat dezbaterile privind efectele nocive ale industriei fast-food asupra sănătăţii publice, mai ales într-o perioadă în care Statele Unite ale Americii se confruntau cu o creştere a numărului de cazuri de obezitate.

În anul 2007, o universitate din Suedia a realizat un experiment similar. Studenţii dintr-un grup trebuiau să se hrănească exclusiv cu produse fast-food, însă care nu proveneau doar de la McDonald's, timp de o lună. Studenţii s-au îngrăşat cu 5%-15% şi se simţeau 'obosiţi şi balonaţi', dar niciunul nu a dezvoltat simptomele descrise de Morgan Spurlock la finalul documentarului său.

O parte din concluziile filmului au fost puse sub semnul întrebării în anul 2017, după ce Morgan Spurlock a recunoscut că 'bea alcool în mod regulat de la vârsta de 13 ani'.

'Nu am fost niciodată treaz mai mult de o săptămână în 30 de ani', a mai zis el. În total, Morgan Spurlock a regizat 15 documentare, aproape întotdeauna cu el în rol principal, respectiv 'Where in the World Is Osama Bin Laden?', în anul 2008, care îl arăta călătorind prin lume în căutarea fostului lider al organizaţiei teroriste Al-Qaida.

Ultimul său film, 'Super Size Me 2', realizat în anul 2017, a pus accentul pe strategiile comerciale ale giganţilor din sectorul junk-food cu scopul de a-și prezenta produsele într-o lumină mai bună din punctul de vedere al sănătăţii.

