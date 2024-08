Recalculare pensii septembrie 2024: Ultimele informații din Ministerul Muncii. Avem calculele!

Ultimele date centralizate arată că au fost majorate, în urma recalculării pentru septembrie 2024, 3.806.270 de pensii. 84.176 de pensii au rămas nemodificate.

În urma recalculării, 719.257 de pensii ar fi fost diminuate, dar rămân la aceeași valoare în plată ca înainte de recalculare. Din acestea, 558.970 sunt indemnizații sociale.

Creșterea medie a pensiilor este la 622 de lei. În urma primirii deciziilor de recalculare, un procent 0,05% au sesizat nereguli, din care 0,024% au fost și confirmate.

Pensie majorată de la 1.900 de lei la peste 10.000 de lei, după recalculare: "Când am văzut, să mi se facă rău. De unde dau banii înapoi?"

O pensionară a mers într-un suflet la Casa de Pensii, după ce a primit decizia de recalculare în care era anunțată că pensia i-a fost majorată de la 1.900 de lei la 10.284 de lei.

"Ce credeți că mi-a trecut? Că am de primit o sută de milioane. Când am văzut că am de primit o sută de milioane, m-am speriat. Zic, băi, primesc o sută de milioane? De unde dau banii înapoi?”, a spus femeia.

Deși a lucrat 35 de ani, vechimea nu este trecută corect, iar calculul este greșit. "Când am văzut o sută de milioane acolo, să mi se facă rău. Mi-a calculat numele la altă persoană. La mine spune aici: 10 ani pe care nu i-am cotizat. Citește mai mult aici

Ce se întâmplă cu deciziile greșite. Anunțul momentului de la Casa de Pensii

"În 1.090 de cazuri se impune revizuirea"

"De vineri, de când am început procesul de transmitere a acestor decizii de pensionare către pensionari, şi până astăzi, am avut la nivel naţional un număr de 9.170 de audienţe pe care colegii mei le-au acordat pensionarilor în această perioadă. Pe lângă aceste audienţe, am avut sesizări la birourile de Relaţii cu publicul, cât şi în formă electronică, încă aproape 2.400 de asemenea cerinţe.

Este vorba despre 11.500 de persoane care ni s-au adresat sub diverse forme în această perioadă. Din aceste 11.500 de persoane, am găsit un număr de 1.090 de cazuri în care se impune revizuirea deciziilor de recalculare, reprezentând un procent de 0,024% din aproape 4,6 milioane de decizii pe care le-am emis în prezent. Deci, procentul este foarte, foarte mic", a susţinut Daniel Baciu. Vezi mai mult aici

Pensiile nu vor creşte pentru un număr de 700.000 de pensionari, în urma recalculării, întrucât aceştia au avut un beneficiu suplimentar până acum, când valoarea pensiilor acestora era mai mare decât a altor pensionari care au muncit şi contribuit la fel, a declarat, joi, ministrul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Simona Bucura-Oprescu, într-o conferinţă de presă.

“La preluarea mandatului meu, erau evaluate aproximativ 70% dintre dosarele pensionarilor din România. Mai erau de evaluat peste un milion de dosare de pensie, majoritatea fiind dosarele cele mai complexe care fuseseră lăsate la urmă. În mai puţin de un an s-a finalizat evaluarea acestor dosare, s-a elaborat legea şi normele de aplicare şi s-a finalizat recalcularea. Toţi aceşti paşi pe care i-am făcut împreună cu colegii de la Casa Naţională de Pensii Publice, împreună cu colegii de la casele teritoriale de pensii, împreună cu colegii din minister, aduc creşterea echitabilă şi sustenabilă a pensiilor. Toţi aceşti paşi i-am făcut cu gândul la pensionari şi cu gândul la nevoia de a avea justiţie socială“, a declarat Simona Bucura-Oprescu. Vezi mai mult aici

