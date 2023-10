Răzvan Fodor, surprins îmbrăcat în Albă ca Zăpada. Cum a ajuns în acest punct (FOTO)

Comedia Bravo, tată! , ce va avea premiera duminică, de la 20.00, la Antena 1, i-a adus pe cei patru protagonişti, Răzvan Fodor, Liviu Vârciu, Cosmin Natanticu şi Ştefan Pavel în situaţii dintre cele mai bizare, care vor face deliciul telespectatorilor.

Noul serial de comedie marca Antena 1 aduce în fața telespectorilor nume îndrăgite din teatru, film și televiziune, într-o poveste concentrată în jurul a patru tatici care provin din lumi complet diferite, dar care se împrietenesc prin intermediul copiilor. Aceiaşi copii îi vor aduce pe aceştia în ipostaze dintre cele mai stranii, iar asta au simţit-o deja, pe pielea lor, fiecare dintre ei, la filmări.

"Mie îmi face plăcere să mă fac de râs"

Încă din primul episod, Răzvan Fodor, interpretul lui Gioni, ajunge, printr-un context de împrejurări să joace rolul Albă ca Zăpada, spre deliciul tuturor celor aflaţi la filmare. “Ce nu ştiu colegii mei este că, după ce am trecut de penibilul cu sirena şi flamingo şi ce alte măscărenii am mai purtat în Asia Express, a fost pistol cu capse pentru mine rolul Albă ca Zăpada. Plus că mie îmi face plăcere să mă fac de râs într-un cadru din ăsta organizat, aşa că n-am făcut rabat de la nimic în ceea ce priveşte personajul meu! Ce a ieşit, vedeţi, dacă puteţi, printre hohote de râs, duminică, de la 20.00!”, a povestit amuzat Răzvan.

Cum ajung să treacă împreună prin tot felul de întâmplări și situații un fost artist devenit influencer, un văduv intelectual, un casnic întreținut și un băiat de modă veche, ce încă mai comercializează haine și parfumuri din portbagaj, telespectatorii vor afla urmărind, în fiecare duminică, de la 20:00, serialul "Bravo, tată!", difuzat la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

