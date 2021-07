RĂZBOI total Lasconi (USR) cu PNL. Au rezolvat tot și se ceartă pe Zilele Câmpulung

Într-un comunicat transmis pe pagina de Facebook PNL Câmpulung, liberalii musceleni se delimitează de deciziile primarului Elena Lasconi care a ales să amâne Zilele Câmpulungului:

„Organizația PNL Câmpulung își exprimă îngrijorarea cu privire la anularea evenimentului "Zilele Municipiului Câmpulung" și se delimitează total față de procedura de achiziție care a condus la această decizie nefericită, procedură care s-a desfășurat cu mare întârziere.“, au transmis în weekend liberalii musceleni (citește continuarea AICI).

USR acuză PNL-ul de lașitate

Ieri, organizația USR-PLUS Câmpulung, unde Elena Lasconi este președinte, a transmis o replică la comunicatul PNL:

„Considerăm că atitudinea organizației PNL Câmpulung este una total lipsită de responsabilitate și un act de lașitate, din partea unui aliat în relația cu USRPLUS Câmpulung.(...)

USRPLUS va întreprinde în continuarea toate acțiunile necesare pentru a duce mai departe această alianță cu un astfel de partener, în interesul unei administrări eficiente a Municipiului Câmpulung. Considerăm că atitudinea PNL Câmpulung este un reflex al situației politice ușor încordate prezente la nivel național și o vom trata ca atare. (...)“, a transmis organizația USR-PLUS Câmpulung.

Elena Lasconi dă vina pe pandemie

În același timp, în calitate de primar, Elena Lasconi a vorbit despre motivele care au dus la amânarea Zilelor Municipiului Câmpulung:

„Referitor la evenimentele de săptămâna trecută care au condus la decizia de a amâna evenimentul Zilele Municipiului – Câmpulung 2021, Capitala scrisului românesc, vă comunic următoarele:

În ultimele luni, schimbarea continuă a reglementărilor de la nivel național referitoare la organizarea evenimentelor cu public în context pandemic au dus la întârzierea până în jurul datei de 10 iulie a luării deciziei de a organiza acest eveniment.

În acest context, deși persoanele responsabile din aparatul Primăriei au dat asigurări că procedurile legale pot fi duse la capăt într-un timp atât de scurt, pe data de 21 iulie am fost puși în situația în care aceste demersuri au fost realizate neprofesionist și, în plus, firmele care au participat la licitație nu au îndeplinit condițiile de calificare. Astfel că am luat decizia foarte grea, însă singura legală, pe care puțini primari ar fi luat-o vreodată, de a anula licitația.

Îmi asum întreaga responsabilitate, vă asigur că am analizat cu atenție cele de mai sus, am ajuns la concluziile necesare și am dispus toate măsurile pentru împrospătarea și profesionalizarea departamentului de achiziții publice, pentru a evita astfel de situații în viitor.

Întrucât licitația a fost anulată, nu s-a cheltuit nici un leu din bugetul alocat pentru acest proiect. Bugetul alocat va fi folosit, așa cum am propus prin rectificare bugetară, pentru amenajarea unui nou spațiu public, Piața Neacșu, o agora concepută să unească comunitatea. Subliniez, faptul că, acești bani au fost alocați municipiului nostru, de către Guvern prin legea bugetului de stat 2021, cu destinație strictă pe evenimentul Câmpulung 2021 – Capitala Scrisului Românesc și nu pot fi folosiți în alt scop.

În această vară, vom organiza alte evenimente artistice în cadrul proiectului Câmpulung 2021 – Capitala Scrisului Românesc, dacă contextul pandemic ne va permite acest lucru. Vă asigur că principiile mele călăuzitoare rămân respectarea legalității, dedicarea totală pentru dezvoltarea Câmpulungului și, mai presus de orice, respectul și iubirea pentru câmpulungeni și acest oraș binecuvântat.“, se arată în comunicatul transmis de Elena Lasconi.

Elena Lasconi (USR-PLUS) a amânat zilele municipiului Câmpulung

Primăria municipiului Câmpulung, acolo unde Elena Lasconi este edil, a anunțat că Zilele municipiului vor fi reprogramate. Conform comunicatului, propunerile celor două firme care au venit cu oferte nu au fost conforme cu cerințele solicitate în caietul de sarcini.

„Ca urmare a neîndeplinirii condițiilor impuse prin procedura de achiziție publică, cu procedură proprie internă, evenimentul Concert 500-Zilele municipiului Câmpulung din cadrul proiectului Câmpulung 2021, Capitala Scrisului Românesc se anulează urmând a fi reprogramat.

În cadrul procedurii de achiziție au participat două firme ale căror oferte nu au fost conforme raportat la cerințele solicitate prin caietul de sarcini și fișa de date. Din acest motiv procedura a fost anulată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

În aceste condiții, Primăria municipiului Câmpulung urmează să reprogrameze organizarea evenimentului în perioada în care sărbătorim Zilele Argeșului și Muscelului, dacă condițiile epidemiologice vor permite desfășurarea acestora cu public“, se arată în mesajul postat pe site-ul Primăriei (citește mai mult AICI).