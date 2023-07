Răspunsul lui Marcel Ciolacu la întrebarea privind prezidențialele 2024: Este pariul vieții mele de a nu mă schimba

„Ați plecat în această vizită în Germania, în calitate de prim-ministru cu un avion cu linie normală, ați făcut escală la Viena, apoi ați mers mai departe și, cumva neobișnuit, o imagine cu un prim-ministru în funcție, care să-și ducă singur bagajul, costumul, și care să meargă cu o cursă de linie. Vă întreb direct: candidați la prezidențiale anul viitor?”, a întrebat Mihai Gâdea.

„Nu. Vedeți, haideți să devenim cu toții normali. Eu așa am călătorit până acum. Foarte rar eu și familia mea am călătorit la business, poate la vreun drum foarte lung. Așa am călătorit până acum, e un lucru normal, nu o fac pentru imagine, nu o fac ca să candidez.

Cum mă uit eu în oglindă când îi dau domnișoarei de la SPP să-mi care mie costumul sau bagajul. Asta este educația mea. Nu am făcut un exercițiu de imagine, nu am făcut un exercițiu de imagine când m-am dus la Sorin Grindeanu cu metroul. Așa sunt eu.

Nu mă pot schimba doar pentru că sunt vremelnic prim-ministru. Voi continua să rămân la fel. Nu e nici exercițiu de imagine, nici că îmi doresc să candidez, să fiu președintele României.

Am o provocare în acest moment și îmi ocupă tot timpul, dar nu vreau nici să mă schimb. Este pariul vieții mele de a nu mă schimba. Este ceva normal. Este pariul vieții mele să rămân la fel cum am fost și până acum.”, a spus Marcel Ciolacu la Antena3 CNN.

