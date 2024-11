Raportarea infecțiilor nosocomiale, în ”creștere semnificativă”. Rogobete (MS): Vom ajunge în 2-3 ani la media UE

Citește și: Spitalele din România care vor beneficia de programul de 13 miliarde de lei pentru dezvoltarea infrastructurii medicale

Dr. Alexandru Rogobete, secretarul de stat din Ministerul Sănătății, a afirmat că raportarea infecțiilor nosocomiale a crescut semnificativ în ultimii doi ani, punctând că în următorii 2-3 ani se poate ajunge la media din Uniunea Europeană.

”Vă spun de unde am plecat, unde suntem acum și ce s-a schimbat între timp. În 2022, în ianuarie, când am preluat mandatul, rata de raportare la nivel național era de 0,1%. Asta este realitatea. Astăzi, când vorbim, este de 3,2%. Media Uniunii Europene este de 6%. Dar totuși, în 2 ani de zile, am crescut de la 0,1% la 3,2% și suntem în continuare într-o creștere”, a declarat oficialul într-o conferință de presă susținută la Ploiești.



Rogobete a explicat și cum a fost posibilă această creștere a raportării, menționând mai mulți factori.



”Pe de o parte, investițiile masive în laboratoare și nu doar pentru a crește capacitatea de testare și de verificare microbiologică, (...) iar pe de altă parte, în 2022, au fost schimbate criteriile pentru evaluarea managerilor de spital, în care s-a introdus, condiționat, rata de raportare a infecțiilor nosocomiale.

Deci, practic, (...) odată pe an, atunci când se face evaluarea managerului, unul din cei mai importanți indicatori este reprezentat de rata de raportare a infecțiilor nosocomiale și așa s-a stimulat, practic, o raportare cât mai corectă.

Pe de altă parte, toate proiectele din PNRR au fost condiționate ca punctaj de rata de raportare a infecțiilor nosocomiale. Adică, atunci când un spital a aplicat la un proiect, lua un punctaj mai mare, dacă avea, și putea să dovedească asta, bineînțeles, o rată crescută de raportare a infecțiilor nosocomiale.

Aceste măsuri au dus la creșterea semnificativă, zic eu, de la 0,1% la 3,2% și cred că vom ajunge în 2-3 ani, probabil, la media Uniunii Europene”, a declarat Alexandru Rogobete, citat de Agerpres.

