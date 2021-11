Rapid Bucureşti, egal din offside cu Chindia, echipă cu doi jucători eliminaţi

Cu doi oameni în plus timp de o repriză, după eliminările lui Corbu (33') și Căpușă (45+2'), Rapid a fost aproape de un eșec rușinos. Neguț a deschis scorul după o cursă superbă în minutul 53, dar Rareș Ilie a reușit să egaleze rapid.

La doar două minute după ce Rapid a făcut 1-1, Chindia a reușit să treacă din nou în avantaj, după un contraatac finalizat de Daniel Popa. Giuleștenii au reușit să plece cu un punct de la Ploiești, însă după un gol marcat din offside.

În minutul 89, Marzouk a marcat pentru Rapid și a făcut 2-2. Morais a centrat din afara careului, Săpunaru a deviat cu călcâiul, iar marocanul, aflat într-o poziție clară de ofsaid, a trimis în plasă.

Arbitrul Andrei Chivulete a validat golul după câteva secunde, în acest timp având o discuție scurtă cu asistentul Sebastian Gheorghe, care probabil i-a transmis că jucătorul Rapidului se afla în poziție regulamentară.

S-a terminat 2-2, iar Rapid urcă, cel puțin temporar, pe locul 4, cu 27 de puncte. De partea cealaltă, Chindia e pe 10, cu 18 puncte, scrie Digisport.

Mihai Iosif a spus că lipsa bazei de pregătire e o problemă

"Astea sunt condițiile, pur și simplu nu avem o bază de pregătire. Cei din conducere au făcut ce au putut să ne asigure, pe cât posibil, cele mai bune condiții. Dar lipsa unei baze de pregătire afectează foarte, foarte mult atât staff-ul, cât și jucătorii", a spus Mihai Iosif, în cadrul unei conferințe de presă.

"De un an de zile sunt pe banca Rapidului, cu o mică întrerupere în primăvară, în Liga 2. Am îmbătrânit într-un an cât pentru zece. Am cunoscut agonie, extaz. Am făcut o analiză, împreună cu colegii. Am făcut lucruri foarte bune și lucruri proaste. Încercăm să îmbunătățim lucrurile slabe. Per total, cred că am realizat destul de multe în acest an, atât în plan sportiv, cât și economic. Momentul crucial a fost promovarea... dacă nu reușeam, cred că Rapidul avea de suferit pe termen foarte lung", a spus Iosif săptămâna aceasta.

