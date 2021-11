Anunţ oficial: Când va fi gata stadionul Giuleşti

"Stadionul va fi predat către beneficiar după finalizarea recepției la terminarea lucrărilor, procedură planificată să înceapă la sfârșitul acestei luni.

Precizăm că lucrările la stadionul Giulești Valentin Stănescu sunt finalizate, în prezent desfășurându-se lucrări de refacere a suprafețelor exterioare aferente domeniului public, lucrări executate de către Primăria Sectorului 6", anunță Compania Naţională de Investiţii, pentru Digisport

Rapid nu joacă în 2021 pe Giuleşti

”Cel mai devreme, inaugurarea va fi în luna februarie. Avizele, acolo sunt probleme. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Biroul va fi undeva cu vedere spre stradă și Teatrul Giulești, iar birourile clubului sportiv vor fi în cealaltă parte. Va fi o zonă amenajată cu un restaurant, precum la marile echipe.

Poți lua cina și să ai vedere și către stradă și către terenul de fotbal. Stadionul este foarte chic, foarte cochet. Acustica este una senzațională. Și eu mi-aș fi dorit să avem undeva la 19.230 de locuri, dar până la urmă este ok și așa. Sperăm să îl umplem meci de meci, iar derby-urile să le jucăm pe Arena Națională. Capacitatea Giuleștiului este una mică, mai ales pentru meciurile importante”, a declarat Daniel Niculae la emisiunea Liga Digisport.

Stadionul Rapid va avea doar 14.000 de locuri.

Antrenorul Rapidului s-a declarat extrem de supărat de faptul că Rapid nu poate juca încă pe arena din Giuleşti şi a spus că "toate meciurile sunt în deplasare".

"În ultimul timp, oriunde jucăm, suntem peste tot acasă, dar nu suntem nicăieri. N-avem casa noastră.

La noi e mereu deplasare. Cu toți avem derby-uri, cu toți suntem favoriți. Nu vreau să se uite, dar suntem nou-promovată. În primul meci, cu Chindia, abia atunci am folosit acel prim 11. O echipă se sudează pe parcurs. Academica Clinceni are puncte foarte puține, dar pot produce surprize. Sper să nu se întâmple cu noi. Sunt mulțumit, noi în vestiar chiar am spus - Din păcate, o vorbă care nu e a mea, e veche - toți pentru unul și unul pentru toți, așa vom fi în vestiar mereu.

Suntem pe locul 6. Citeam azi, mi s-a spus că sunt echipa cu cele mai multe puncte de când e sistemul cu play-off/play-out. Suntem mulțumiți împreună - echipă, conducere și sper că și suporteri. La Rapid trebuie unitate totală", a spus Mihai Iosif la începutul lunii noiembrie.