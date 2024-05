Rămășițe umane, găsite în clădirea vechii școli din comuna bistrițeană Livezile. Proprietarul clădirii: M-a marcat. Viaţa te pune în nişte situaţii absolut incredibile

Au fost descoperite rămășițe umane de o firmă care lucrează la reabilitarea clădirii vechii școli din comuna bistrițeană Livezile. Rămășițele au fost găsite în planșeul imobilului, imobil care este în prezent proprietate privată. Ionuț Simionca, fost deputat de Bistrița-Năsăud și actual proprietar al clădirii, a precizat că rămășițele sunt „vechi de aproximativ 100 de ani”.

„Câteodată, viaţa te pune în nişte situaţii absolut incredibile. În primă instanţă, nu ştii cum să reacţionezi. Asta mi s-a întâmplat mie astăzi. Vă spun şi vouă o poveste neverosimilă. În urmă cu ceva ani, am cumpărat clădirea abandonată a şcolii din comuna Livezile. Aici, învăţasem eu în copilăria mea. Relativ recent, m-am decis să o consolidez şi renovez. Am apelat la o firmă de construcţii în acest sens. Astăzi, în timp ce verificau structura de rezistenţă a planşeului, muncitorii au descoperit rămăşiţe umane vechi de aproximativ 100 de ani.

Foto: Facebook Ionut Simionca

Evident, am urmat urgent căile legale şi am luat legătura cu autorităţile cărora le-am comunicat despre descoperirea ciudată făcută. Chiar îmi doresc foarte mult să văd dacă pot fi identificate persoanele în cauză, pentru că am sentimentul că este o parte de istorie importantă pe care echipa de construcții a găsit-o dintr-o întâmplare. Vă mărturisesc că acest eveniment m-a marcat şi mi-a adus în minte acea idee a romanilor antici: „memento mori” ”, a scris Ionuț Simionca pe Facebook.

Captură de ecran / Foto: Facebook Ionut Simionca

