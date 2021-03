„N-am ce să comentez decât că protestează și vin cu unele puncte de vedere pe care trebuie să le probeze. La acest moment probele sunt de cealaltă parte mai puternice și ce este realitatea în România este alta din punct de vedere al pandemiei. Deci asta este realitatea la acest moment și asta este situația”, a transmis Arafat, la Digi 24.

Întrebat care sunt diferențele dintre situația din noiembrie 2020, când nu au existat restricții atât de stricte, și acum, acesta a răspuns: „Mai multe. Foarte bună întrebarea, mulți pe bună dreptate o pun. În primul rând, noi am pornit acest val cu secțiile de ATI mai pline decât în noiembrie. În noiembrie erau 400-500 de bolnavi, acum când a pornit acest val erau deja 900 de bolnavi. Noi eram bucuroși că am coborât sub 1.000 și am început acum să urcăm din nou. Asta e grav”.

„A doua problemă este modul în care vin oamenii la spital. Vin mai târziu, vin cu forme mai grave. Asta nu o spun eu, au spus-o colegii care îi primesc și care îi consultă. Asta înseamnă că stăm acasă, ascultăm ce ne zic unii și alții și neglijăm și ne ducem când vedem că oxigenarea este 80% sau suntem chiar rău și nu ne simțim bine. Asta este situația”, a adăugat el.