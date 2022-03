Radu Tudor: Rusia devine a doua Coree de Nord a lumii. Acesta s-ar putea să fie următorul pas

Ieri, Casa Albă a confirmat că va cheltui 1 miliard de dolari (764 de milioane de lire sterline) pentru transferul direct de arme către forțele ucrainene. Președintele Biden a spus că sprijinul continuu se referă la „a se asigura că Ucraina nu va fi niciodată o victorie pentru Putin” (citește AICI).

Radu Tudor a intervenit telefonic la Antena 3 și a comentat decizia președintelui Biden de a trimite arme în Ucraina:

„E dreptul Ucrainei să se apere în fața acestei invazii, să oprească acest război. Ucraina este un stat independent și are nevoie de sprijin pentru apărare, drept pentru care armata ucraineană primește acest ajutor din partea Occidentului ca să alunge invadatorul rus. E o chestiune absolut firească pentru orice stat. Evident că Moscova are propriile interpretări și viziuni care nu mai corespund realității, dar așa cum înțelege orice om, armata ucraineană are dreptul să-și apere președintele.

Rusia are o viziune agresivă, războinică și amenință pe oricine îi iese în cale. Occidentul nu a amenințat niciodată Rusia și a spus foarte clar, prin vocea liderilor lui, că nu dorește război, că vrea un dialog eficient cu Rusia, că vrea ca această țară să fie liberă, prosperă și să se manifeste în interiorul propriilor frontiere. Câtă vreme Rusia își menține această atitudine agresivă, expansionistă și revizionistă, cât timp declanșează războaie și invadează țări independente membre ONU, evident că retorica lor va fi în afara civilizației. Rusia se izolează pe plan internațional și a ales această cale sinucigașă de a fi a doua Coree de Nord a lumii“, a spus Radu Tudor.

Odesa ar putea fi atacată în următoarele ore

Radu Tudor a fost întrebat și despre un posibil asediu amfibiu al Odesei, mai multe nave putând fi deja văzute în largul coastei nordice a Mării Negre:

„Ceea ce se întâmplă acum e continuarea unei politici extrem de agresive pe care Rusia a dus-o în ultimii 10 ani. Au avut nave de război, au avut avioane de luptă și bombardiere la limita spațiului aerian și a apelor teritoriale din mai multe țări occidentale sau din Asia-Pacific. De 10 ani tot forțează, tot încearcă marea cu degetul, cum spune românul și ne demonstrează că e gata să provoace un conflict cu mai multe țări doar de dragul de a-și afirma o așa-zisă putere.

Rusia e cea mai mare țară din lume și în loc să se concentreze pe problemele grave din interiorul ei, pe fondul unui derapaj extrem de grav al regimului Putin, lansează astfel de provocări. Din punct de vedere militar, Rusia nu are cum să facă față nici NATO, nici Japoniei și nici altor țări cu economie extrem de puternică și foarte dotate, dar și cele din care fac parte dintr-o alianță a valorilor. E irațional ce se întâmplă și cred că, din păcate, rezultatul va fi scufundarea totală a Rusiei, politică, economică și militară. Se dovedesc incapabili în a-și realiza propriile obiective agresive și ilegale și atunci, probabil, vor fi sufocați de resurse, populația va fi din ce în ce mai nemulțumită și s-ar putea ca următorul pas să fie o Rusie extrem de instabilă și periculos de gestionat pe plan intern.“, a adăugat analistul militar.

Problema oligarhilor

„Nemulțumirea oligarhilor e evidentă, iar prăbușirea economică a Rusiei înseamnă prăbușirea averilor lor, pentru că toți acești oligarhi au făcut sute de miliarde de dolari din resursele Rusiei. În loc să se ducă banii în bugetul de stat al acestei țări, să se dezvolte, să aibă libertate și economie de piață funcțională, niște șmecheri din gașca lui Putin au luat aceste sute de miliarde și le-au dus prin off-shore-uri și au cumpărat proprietăți de sute de milioane de euro.

La un moment dat va fi o nemulțumire, dar nu știu dacă acest regim sângeros și dictatorial va putea fi înfrânt, pentru că orice opoziție la adresa lui Putin se soldează de cele mai multe ori cu o „cădere accidentală de la fereastră“ și sunt convins că acești oameni care au făcut miliarde nu vor fi dispuși să-și riște viața. Probabil vor fugi într-o insulă din Pacific și vor aștepta, la fel ca alți ruși disperați, să cadă Putin de la putere“, a concluzionat Radu Tudor.

