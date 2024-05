Radio România Actualități, lider de piață în București și urban

Conform celui mai recent studiu publicat de Asociația pentru Radio Audiență (ARA) – valul de primăvară 2024, Radio România Actualități este lider de piață în București cu un Market Share de 14,2% și în mediul urban cu 12,4%.

Posturile Radio România reprezintă 25% din timpul total de ascultare la nivel național, ceea ce plasează Societatea Română de Radiodifuziune în topul preferințelor ascultătorilor.

Radio România își exprimă recunoștința față de ascultători pentru încrederea acordată!

Valul de primăvară al Studiului de Audiență Radio a fost realizat în perioada 15 ianuarie – 28 aprilie 2024 de Mercury Research și Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES).

Cercetarea a măsurat audiența posturilor de radio la nivel național, urban, rural și în municipiul București, pe un eșantion de 10.515 persoane.

Măsurarea audienței posturilor de radio în cadrul SAR s-a realizat pe baza metodei rememorării audienței din ziua precedentă (Day After Recall), metodologie utilizată de majoritatea sistemelor de măsurare existente la nivel internațional, recomandată de EBU (European Broadcasting Union) și ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research).

