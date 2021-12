Puya, despre "scandalul din magazin": Dă filmarea să văd şi eu cum au venit echipajele, iar eu ma zbăteam că nu vreau mască

Puya reacţionează la informaţia potrivit căreia ar fi făcut scandal într-un magazin şi că ar fi fost chiar dat afară de către agentul de pază din cauză că nu purta masca de protecţie.

"A tot aparut in presa o informatie despre mine cum ca as fi facut scandal intr-un magazin in timp ce imi cumparam o bere la cutie si nu aveam masca.

Beau bere la cutie? Da... Posibil in graba sa imi mai uit masca in masina? Da, posibil. Dar de aici sa spui ca m-a luat cu politia de acolo dupa un scandal monstru fara sa dai macar o imagine de la asa mare balamuc mi se pare o exagerare. Ce echipaj de politie a venit? Astea se inregistreaza undeva, nu? Da, domne, filmarea aia sa vad si eu cum au venit echipajele in ajutor si eu ma zbateam acolo cu spume la gura ca nu vreau masca. :)))) sau e posibil ca cineva sa isi faca promo si nu stie cum? Posibil.

Oricum ar fi… sarbatori fericite!!! Chiar si dusmanilor", a transmis Puya pe Facebook.

Puya, inspirat de Adrian Păunescu: M-a frapat cât de mult se potrivesc versurile cu realitatea anilor 2021

Puya vine în atenția fanilor săi cu o piesă inspirată de la Adrian Păunescu, pe care a transpus-o pe muzică în stilul său propriu, ajutat fiind și de o voce feminină care dă culoare, Eugenia Nicolae.

Și-a “strigat” “Dorul” cu Andra&Guz și a făcut peste 20 de milioane de vizualizări, iar acum se întoarce la istorie și poezie. Puya vine în atenția fanilor săi cu o piesă inspirată de la Adrian Păunescu, pe care a transpus-o pe muzică în stilul său propriu, ajutat fiind și de o voce feminină care dă culoare, Eugenia Nicolae.

Rezultatul final este pe gustul artistului care abia așteaptă reacțiile fanilor pentru noul său produs muzical. Puya nu stă degeaba și este inspirat în această perioadă. Are 40 de track-uri din care va scoate piesă după piesă pentru că simte nevoia să facă muzică de calitate.

“Textul piesei “Lie”, inspirat din poezia regretatului nostru poet Adrian Păunescu, “Parastas”

“Textul piesei “Lie” este inspirat din poezia regretatului nostru poet Adrian Păunescu, “Parastas”. Cu toate că a fost scrisă în tumultoșii ani ‘90 ai tranziției, m-a frapat cât de mult se potrivesc versurile cu realitatea anilor 2021. Cred în continuare că folclorul și sunetele balcanice aduc ceva nou în hiphop-ul de pretudindeni, mai ales acum când piesa ta poate fi ascultată simultan și în Vietnam și în Vișeul de Sus. Eugenia Nicolae s-a potrivit ca o mănușă pe textul ăsta. Ca idee, ea a venit cu refrenul fără să aibă habar de textul meu!

Piesa “Lie” e doar începutul

Mi-a spus “Uite, am refrenul ăsta, crezi că putem face ceva începând de aici? “De aia, de-a lungul timpului nu am alergat neapărat să fac hit-uri. Inspirația e un lucru divin care când e să vină vine, când nu, nu… Bineînțeles, inspirația trebuie să te prindă muncind, așa că piesa “Lie” e doar începutul. Mai am încă 40 de track-uri lucrate din care voi alege câteva piese pe care urmează să le lansez în perioada următoare”, povestește Puya.