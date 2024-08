Putin, vizibil nervos, după ce trupele ucrainene au intrat în Rusia. Noi imagini de pe frontul deschis în Kursk / video

Președintele rus Vladimir Putin a acuzat Ucraina de o „provocare pe scară largă”, și „bombardare fără discernământ a clădirilor civile, locuințelor și ambulanțelor, cu diferite tipuri de arme” într-o incursiune în regiunea Kursk, din sud-vestul Rusiei, potrivit Sky News.

De asemenea, Ministerul rus al Apărării a declarat miercuri că trupele sale militare și de grăniceri „au continuat să distrugă unitățile militare ucrainene în zonele de lângă granița din regiunea Kursk”.

Acesta a spus că a distrus 50 de vehicule blindate, inclusiv șapte tancuri, opt vehicule blindate de transport de trupe, trei vehicule de luptă de infanterie și 31 de vehicule de luptă blindate în zonă.

Ministerul a spus că forțele ruse susținute de artilerie și avioane de război „nu au permis inamicului să avanseze mai adânc” pe teritoriul Rusiei. Anterior, Ministerul a spus că până la 300 de militari, sprijiniți de 11 tancuri și peste 20 de vehicule blindate de luptă, au trecut în Rusia.

Localnicii au fost îndemnați să doneze sânge de către guvernatorul interimar al regiunii Kursk. Alexei Smirnov a spus: „În ultimele 24 de ore, regiunea noastră a rezistat eroic atacurilor” luptătorilor ucraineni.

Dacă va fi confirmat, avansul raportat ar putea fi o încercare de a atrage trupe rusești de pe fronturile de sud și est în zonă, slăbind operațiunile ofensive ale Moscovei în mai multe sectoare din regiunea Donețk din estul Ucrainei, unde forțele ruse au intensificat atacurile.

Bloggerii militari ruși au raportat bătălii intense în regiune, unii sugerând că Ucraina a deschis un nou front. Yuri Podolyaka, un influent blogger militar pro-rus, născut în Ucraina, a declarat:

„Luptele vor fi aprige. Cu siguranță nu se va termina repede. Chiar dacă inamicul nu reușește să pătrundă, vor avea loc atacuri cu artilerie și drone. Și în număr mare.”, a spus el.

Alți bloggeri au spus că soldații ucraineni se află în Kursk și au capturat trei așezări din regiune și au continuat să înainteze în interiorul teritoriului rus.

Russian Telegram: Look at the destroyed Ukrainian tanks!



(these are Russian T-62s destroyed by Ukrainian forces before they got off their trailers in Kursk) pic.twitter.com/AwLS7XutrI — Preston Stewart (@prestonstew_) August 7, 2024

Georgians in Kursk People Republic pic.twitter.com/3XBQtb2jtv — ???????????? ???????????????? ???????????????????????????????? ???????????????????????????????? (@TheDeadDistrict) August 8, 2024

Das erste Mal seit 1944 kämpfen deutsche Panzer wieder auf russischem Staatsgebiet gegen russische Soldaten:

Ein Zusammenschnitt von Angriffen mit????????Kamikaze-Drohnen Typ Lancet auf????????Einheiten der Kursk-Offensive zeigt im 1. Video einen deutschen Schützenpanzer Typ Marder 1A3. ???? pic.twitter.com/Z11sTXloRE — Zentrale Ermittlungsstelle (@ZentraleV) August 8, 2024

Successful Ukrainian territorial advance INSIDE Russia with several towns in Kursk Oblast seized.



Putin’s three day Special Military Operation is going well. Truly a great military genius. pic.twitter.com/e0wuVGMNiU — Drew Pavlou ???????????????????????? (@DrewPavlou) August 8, 2024

⚡️The moment of surrender of ????????Russian soldiers in the Kursk region pic.twitter.com/KkLeBpZGUG — ????MilitaryNewsUA???????? (@front_ukrainian) August 7, 2024

Watch Putin's face while Gerasimov speaks



'Ukrainian forces lost 54 armored vehicles and 7 tanks in the Kursk attack.' pic.twitter.com/s5nvxjRgRo — OSINTNic (@OSINTNic) August 7, 2024

