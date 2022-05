Putin, discurs de Ziua Victoriei. Chirieac: Senzația este de confuzie profundă a Kremlinului

"El trebuia, prin acest discurs, să facă două lucruri. Să îşi îmbărbăteze, să-şi mobilizeze propriul popor, fiindcă, la un moment dat - o fi Rusia mare, dar 50.000 de morți veniţi în coşciuge... - se duce vestea. Chiar dacă pare greu de crezut, media din Rusia nu vorbeşte despre aşa ceva, decât extrem de puţin. A zis Putin că cei care au căzut vor primi bani şi că ar mai fi dat o lege deşi era o lege. Asta pe de-o parte. Al doilea lucru pe care ar fi trebuit să îl facă ar fi fost să transmită un mesaj puternic Occidentului. Nu a făcut nici lucrul acesta.

Care e mesajul? Am înţeles, a pus forţele strategice în alertă maximă, a defilat cu racheta - nu cred că doar la defilarea asta a făcut-o, cred că în fiecare an defilează cu racheta sau cu o machetă din carton de rachetă sau cu altceva. Ce face? Berlinul ştie, le-a spus şi Lavrov că într-un război nuclear nu există învinşi, nu există învingători. Deocamdată, hai să vedem ce faci convenţional. Nu a venit cu o idee de pace. Pur şi simplu, senzaţia este de confuzie profundă a Kremlinului în legătură cu situaţia în care sigur va intra", a spus analistul politic Bogdan Chirieac, la Antena 3.

"Un discurs de o subţirime incredibilă"

"Sunt încă sub impresia acestui discurs, în sensul în care este de o subţirime incredibilă. Noi analizăm discursul din punctul de vedere al propagandei şi pentru a afla ce vrea să facă Putin în continuare. Şi am aflat, dar nu o să vă placă. Eu sunt convins că propagandiştii ruşi sunt atât de profesionişti încât puteau să producă un discurs care pentru Rusia să facă istorie şi să poată fi măcar respectat sau luat în seamă de restul lumii. A fost un discurs extrem de subţire. S-o fi întâmplat ceva cu scriitorii de la Kremlin? Nu! Mi-e teamă că atât a vrut Putin să iasă din acest discurs. Total neconvingător, inclusiv pentru publicul său. Câteva paralele erau acolo, victoria Rusiei, sacrificiul uriaş, 27 de milioane de oameni pierduţi în Al Doilea Război Mondial în faţa Germaniei Naziste... Nimic memorabil, care să poată să însufleţească o ţară aflată într-o criză profundă.

Deci a ieşit o chestiune mediocră, un discurs mediocru din partea preşedintelui Putin, care mă îngrijorează şi mai mult. Dacă era un discurs puternic, avea un sens. (n.r întrebat dacă îl îngrijorează că ar putea ascunde ceva) Da. Discursul acesta se adresa poporului său, dar mai ales Occidentului. Toate televiziunile de pe planetă dau această demonstraţie în acest moment. Dar mă îngrijorează altceva: starea psihică a liderului de la Kremlin nu e deloc bună, deloc raţională. E genul de om care e dispus să facă un gest disperat pentru a intra în istorie. Asta mi se pare îngrijorător în acest discurs mediocru, fără substanţă. Îl vom mai citi, va fi tradus integral, dar nu e la modul în care ne-am fi aşteptat într-un moment de cumpănă pentru Federaţia Rusă.

Mă aşteptam la ceva de genul Winston Churchill, că va lupta pe plajă, pe mare, că existenţa lor a fost pusă la îndoială, să le ceară tuturor să se ridice, să lupte. Dar e moale...", a precizat Bogdan Chirieac la România TV.

