Punctaj de pensie majorat cu 50% și reducerea vârstei de pensionare. Decizia ÎCCJ

ÎCCJ a stabilit că asimilarea perioadei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în care salariaţii au desfăşurat activităţi încadrate în grupa a II-a de muncă, unui stagiu de cotizare în condiţii speciale de muncă, produce efecte sub aspectul majorării punctajelor lunare cu 50%, dar și reducerea vârstei de pensionare.



Decizia a fost luată în urma admiterii unei hotărâri prealabile de către completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept al ÎCCJ, la sesizarea Curţii de Apel Craiova.



"Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova - Secţia de litigii de muncă şi asigurări sociale, în dosarul nr.2755/95/2022, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, stabileşte că: În interpretarea dispoziţiilor art.30 alin. (44) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, asimilarea perioadei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în care salariaţii au desfăşurat activităţi dintre cele prevăzute de art. 30 alin. (l) lit. i) din aceeaşi lege, în locurile de muncă încadrate în grupa a II-a de muncă, unui stagiu de cotizare în condiţii speciale de muncă, produce efecte şi sub aspectul majorării punctajelor lunare cu 50%, conform art.100 lit.b) din Legea nr.263/2010, iar nu doar cu privire la determinarea stagiului de cotizare, potrivit art. 56 alin. (1) lit. d) şi la reducerea vârstei de pensionare, potrivit art.562 din Legea nr. 263/2010. Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art.521 alin.(3) din Codul de procedură civilă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 3 iunie 2024", a decis, luni, completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept al ÎCCJ, arată Agerpres.



Curtea de Apel Craiova a sesizat Instanţa supremă cu următoarea problemă de drept: dacă asimilarea grupei a II-a de muncă în condiţii speciale, conform art.30 alin.(44) din Legea nr. 263/2010, produce efecte şi sub aspectul majorării punctajelor lunare, conform art.100 lit.b) din Legea nr.263/2010, sau doar cu privire la calculul stagiului de cotizare, prevăzut de art.56 alin.(1) lit.d), şi reducerea vârstei de pensionare, potrivit art. 562 din Legea nr. 263/2010.



Art.(44) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii public prevede că "este asimilată stagiului de cotizare în condiţii speciale de muncă perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001, în care salariaţii au desfăşurat activităţi dintre cele prevăzute la alin.(1) lit.i), în locurile de muncă încadrate conform legislaţiei anterioare în grupa I şi/sau grupa a II-a de muncă".



Conform art.562, alin.(1), prin excepţie de la prevederile art.55 alin.(1) lit.b), persoanele care au desfăşurat activităţi dintre cele prevăzute la art.30 alin.(1) lit.g) şi i) beneficiază de pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare cu 13 ani, pentru un stagiu de cotizare de cel puţin 25 de ani realizat în aceste activităţi; alin.(2) pentru persoanele care au desfăşurat activităţile prevăzute la alin.(1), stagiul complet de cotizare este de 25 de ani.

