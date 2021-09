PSD vrea anticipate. Ciolacu: Se poate. Suntem ultimul stat care nu a avut anticipate. Care e problema?

"Există o soluţie să faceţi alegeri anticipate mai repede de 45 de zile?", a întrebat Val Vâlcu.

"Categoric. Se face modificare la lege, se face campanie electorală de două săptămâni. Suntem ultimul stat european care nu a avut anticipate. Care e problema, unde e grozăvia? Este evident că PSD nu va susţine un guvern minoritar al PNL. Nu ştiu ce vor alianţa USR cu AUR, poate lucrează la programul de guvernare acum. Pot presupune. Când depui o moţiune, gândeşti şi pasul 2", a replicat Marcel Ciolacu la B1 TV.

"Aveţi un plan pentru alegeri anticipate în două trei săptămâni, aţi spus. Aveţi un plan, aţi discutat cu cineva?", a mai întrebat Vâlcu.

"Am venit cu o moţiune de cenzură. Am auzit că cei de la USR vor să dărâme Guvernul din care făceau parte. Asta e, e problema lor. Am făcut moţiune, am făcut textul, am prins toată guvernarea, aşa cum era normal. Am prins şi pe Ghinea, şi pe Drulă. Nu e suficient ca ministru la Transporturi să umbli cu ranga şi să demolezi chioşcuri. Ai zero la sută kilometri de autostradă. Ghinea are 0,2 absorbţie fonduri UE. E adevărat, e în creştere faţă de mandatul precedent, când a avut zero. Nu ai PNRR aprobat", a punctat preşedintele PSD la B1 TV.

"Singura soluţie, anticipatele"

„Rămân ferm convins că în acest moment România nu poate depăși această criză politică decât prin alegeri anticipate.

Chiar dacă se vor împăca, totuși, e greu să plece câinele de la măcelărie sau de lângă grătar. O să mai accepte mai puțină carne pe os, dar conflictele vor apărea iar.

Din punctul meu de vedere, nu a ieșit nimeni să vorbească absolut nimic. Se ceară pe bani, pe funcții (…) Ne-au promit o depolitizare, dar sunt de 8 luni la guvernare”, a declarat Marcel Ciolacu, la Dosar de politician.

Întrebat ce ar face dacă președintele Klaus Iohannis le-ar cere să formeze un guvern.

„Vom încerca să realizăm o majoritate. Avem cele 10 zile constituționale. Vom încerca să creem majoritate”, a declarat liderul PSD.