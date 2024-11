PSD, calea sigură pentru Dolj. Cum arată în prezent județul /video

PSD Dolj a pus un accent deosebit pe modernizarea infrastructurii județului. Reabilitarea și extinderea drumurilor a fost una dintre prioritățile principale, contribuind la o conectivitate mai bună între comunități și facilitând accesul la serviciile publice și oportunitățile economice.

În paralel, școlile din Dolj au beneficiat de modernizări semnificative, cu investiții în dotări moderne, laboratoare și săli de clasă, astfel încât elevii să aibă parte de o educație de calitate.

"Împreună am transformat județul Dolj. Pentru că am vrut un județ cu drumuri bune, cu școli moderne și cu spitale noi, am atras fonduri europene fără precedent.

Pentru că am avut nevoie de un aeroport mai mare, de platforme industriale și de centre sportive pentru performanță, am gândit proiecte unice în țară.

Cu fiecare zi, județul nostru devine mai atractiv, mai dezvoltat, mai frumos. Cu fiecare zi, satele și orașele oferă condiții de viață mai bune pentru Dolj. Am făcut pași mari spre modernizare și ne dorim să continuăm drumul spre dezvoltare, iar programul de guvernare al PSD este soluția.

Pentru doljeni înseamnă: venituri mai mari, locuri de muncă stabile, servicii medicale de calitate și educație pentru viitor.

Înseamnă un județ dezvoltat într-o țară dezvoltată, din care românii să nu mai plece. Împreună, mergem mai departe pe calea sigură pentru Dolj și pentru România", precizează Organizația Județeană Dolj.

