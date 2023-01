Protest împotriva sistemului "Kiss and Ride", în Sectorul 2. Bucureștenii, scrisoare deschisă către Primărie: "Vom trece la acţiuni de blocare a străzii"

"Toate aceste date de mai jos confirma că acest proiect nu aduce nimic bun pentru siguranţa copiilor - slogan frumos în spatele căruia s-a înscris cu mare tam-tam media acest proiect care face parte din seria borduri şi garduri colorate.

Ne propunem să continuăm dialogul cu consilierii locali (suntem deja în contact direct şi o să organizăm în curând o discuţie în zonă) în speranţa că găsim soluţii de corectare a greșelilor făcute şi solicităm demontarea şi sau modificarea masivă, dacă nu chiar mutarea acestui proiect care nu aduce nimic bun într-o stradă deja complicată, cu mai multe instituţii publice: spital, policlinică, şcoală, biserică, plus magazin şi riverani, toate dispuse în 200 m", au transmis riveranii, într-o scrisoare deschisă.

Iată ce spun, în continuare, bucureștenii care locuiesc în zona afectată:

"Istoric:

- pe 21 şi 22 decembrie, fără informare şi consultare publică, ADPS2 a evacuat o zonă de ~60 m din faţa şcolii 58, str Pescăruşului, şi a instalat aşa zisul proiect de “Kiss &Ride”, montând pe o stradă cu sens unic un gard metalic între benzi;

- în primele două zile de la inaugurare/utilizare - 09 şi 10.01 - a adus chiar poliţia locală să dirijeze circulaţia;

- a treia zi - 11.01 - se pare că locala a obosit şi nu au mai apărut (speram să-i găsim şi în intrarea în intersecţii, acolo unde linia de tramvai este ocupată de autovehicule, la Delfinului, pe blvd Chişinău);

Cum se desfăşura lăsatul copiilor la şcoală până la apariţia acestui proiect



- la distanţă de 50-100 m de şcoală, în spatele blocurilor M11 şi M13, există două parcări imense cu ~200 locuri de parcare administrare de ADPS2 şi mai multe alei generoase, parcări care sunt în proporţie de 30% libere la orele dimineţii şi unde părinţii îşi lăsau fie maşina, fie copilul, alei care preluau parte din trafic în funcţie de traseul şi destinaţia părinţilor, nefiind necesară bulucirea tuturor pe strada Pescăruşului, la poarta şcolii.

Ce a reuşit să facă primarul Sectorului 2 împreună cu ADPS2 cu un proiect, atenţie, la care a afirmat că au lucrat un an de zile, totul în spatele sloganului “pentru siguranţa copiilor”, dar de fapt a fost pentru media şi publicitate personală



- a împins artificial tot traficul pe Str. Pescăruşului, în faţa şcolii, a ras/măturat cele ~30 locuri de parcare din faţă a 3 scări de bloc şi, de fapt, a mutat blocajul/traficul la 50 m în amonte de școală pe Str Pescăruşului, respectiv pe Str. Cernăuţi şi la intersecţia Cernăuţi cu Delfinului;

- a crescut viteza de deplasare în faţa şcolii pe o stradă foarte aglomerată şi cu trotuare insuficiente pentru traficul de dimineaţă;

- a dublat o trecere de pietoni în faţa şcolii la intrarea profesorilor, (inutilă, copiii vin la intrarea dinspre biserică, dinspre cartier, nu dinspre Basarabiei (graniţa cu Sectorul 3);

- a instalat un sistem prost semnalizat din punct de vedere al circulaţiei, la ieşire, respectiv la unificarea benzilor - şoferii de pe benzile separate se opresc şi se invită reciproc să treacă/avanseze. Acolo trebuia pus un indicator de cedează trecerea;

- a restricţionat accesul la scară pentru două scări de bloc;

Alte observaţii de la faţa locului:

- în prima zi, de faţă cu poliţia locală, pe banda de “Kiss & Ride” copiii şi părinţii călcau pe carosabil în zona de oprire/pornire autovehicule (am propus să se deschidă poarta şcolii şi au deschis-o parţial din a doua zi, însă situaţia este asemănătoare - zona de trotuar nu poate prelua tot fluxul de pietoni, școala trebuie să-şi deschidă poarta la intrarea elevilor pe durata a 30 min, 7:30 - 8:00);



- Str Pescăruşului este cu sens unic dinspre Basarabiei spre Cernăuţi, deci părinţii ies din cartier în Blvd. Chişinău (care este arhiplin) ca să intre înapoi pe/spre Pescăruşului şi să-şi lase copilul la poarta şcolii; apropo de eficienţă şi fluidizare trafic;

- trotuarele nu fac faţă fluxului de copii/părinţi - ce trebuie să facă Primăria este să le lărgească în dreptul şcolii şi bisericii;

- fix unde se termină gardul dintre benzi, în faţa intrării elevilor trebuia instalată trecerea de pietoni, nu la intrarea profesorilor unde s-a dublat fără rost o altă trecere de pietoni existentă;

- la prânz, părinţii şi copiii ocupă banda de “Kiss & Ride”/ - se pare că asta este alternativa la lărgirea trotuarului în zonă;

- "stâlpişorii" primarului deja sunt loviţi de utilitarele de 3.5 tone;

- dacă ne gândim la siguranţa copiilor, faceţi ceva la intersecţia Chișinău-Cernăuți - acolo de multe ori am însoţit copii la traversare, este foarte dificilă zona! Da, școala 58 are copii şi de peste blvd Chişinău!

Soluţiile alternative propuse de riverani:



- mutarea proiectului în spatele blocului M13, la sub 50 m distanţă faţă de şcoală, unde există trei alei generoase şi unde cu semnalizare optimă şi puţină educaţie se poate realiza aşa ceva;

- modificare proiect, demontare gard metalic alocare ~2 + 3 locuri de oprit şi lăsat copii (2 în faţa intrării profesorilor şi 3 la intrarea elevilor);

- locurile să fie libere/rezervate doar dimineaţa între 7 30 şi 8 00!

- la extremis, şcoala pe lungimea ei şi în paralel cu str Pescăruşului are o alee (asfaltată, cu borduri şi neutilizată) care poate fi utilizată pentru aşa ceva; + preluare profesori cu autovehicule în curtea şcolii (pentru că da, ni s-a semnalat că şi profesorii parcau pe zi în zona afectată/măturată de acest proiect);

- deja la intrarea principală (a profesorilor) există un spaţiu/alee unde la prânz microbuze de after school şi părinţi aşteaptă şi preiau copiii - zona utilizată şi dimineaţă, de altfel;

- pentru că nu există trotuare suficiente şi nu numai, se poate gândi şi la un al doilea acces la şcoală dinspre Stadionul Naţional/str Serbanica Vasile (o stradă ce arată ca după bombardamente, 15 ani de incapabilitatea a primăriei/administraţie Sectorului 2 - tot acolo există o sală de sport abandonată (trebuie demolată), un proiect ce presupune ceva efort şi care nu înseamnă doar garduri colorate! (acum 2 ani a fost o consultare publică pe construire grădiniță pe terenul de fotbal al şcolii, o iniţiativă care distruge total zona/strada Pescăruşului!!).

"Ne dorim anularea acestui proiect!"

Acest proiect ne restricţionează accesul în bloc cu obiecte de gabarit mai mare, dar care are şi aduce mai multe dezavantaje decât beneficii şi ne dorim demontarea/anularea/modificarea acestui proiect! Şi noi, riveranii, avem copii şi diverse activităţi pe timpul zilei, plus vizitatori părinţi, bunici, rude, etc. Unde îi îndrumăm să parcheze/staţioneze în zonă?

Cu acest proiect s-a stricat/perturbat o zonă care deservea liber spitalul, policlinica, profesorii de la şcoală, riveranii şi biserica, sacrificând ~30 de locuri de parcare utilizate la liber prin rotaţie (o bulă de oxigen în zonă) pentru aşa-zisa ameliorare a unei probleme închipuite, 30 de min de trafic intens dimineața (împins la 50 m în aval de şcoală), un proiect realizat din birou, fără consultare publică şi, cel mai rău, fără să se cunoască zona cu specificul şi posibilităţile ei. Sunt afectate cel puţin zece asociaţii de proprietari din zonă! Practic pentru ~30 min de vârf de trafic dimineaţa (trafic crescut artificial acum şi la care erau alternative) a eliminat ~30 locuri de parcare 24/24 şi 7/7 şi a restricţionat accesul proprietarilor la scară!

Momentan, avem dubii că se poate interveni corect pe strada afectată cu maşina de pompieri. Am văzut cu ce dificultate intră deja utilitarele de 3.5 tone, gen maşina de gunoi. Să vedem cum vom sta cu deszăpezirea, dacă va fi cazul. În loc să ne vedem la ale noastre, da, am făcut sondaj la clasă şi studiu de trafic pe ultimele două zile - 10:01, 11.01 - şi datele ne susţin întru totul!

"4/5 părinţi îşi aduc copilul cu maşina la şcoală"

Am constatat că, în medie, 4/5 părinţi îşi aduc copilul cu maşina la şcoală! Aceste date sunt confirmate şi de studiul de trafic din ultimele două zile unde:

- 7:30 - 7:40: medie de 15 maşini/opriri la Kiss&Ride

- 7:40 - 7:50: medie de 35

- 7:50 - 8:00: medie de 32

- 8:00 - 8:10: medie de 11

Datele de mai sus defundamentează proiectul actual şi confirmă că este realizat fără cunoaşterea specificului zonei, fără utilizarea eficientă a resurselor din zonă şi fără să încurajeze nici transportul în comun, nu creşte siguranţa copiilor, apropo de slogan, şi încalcă drepturile riveranilor complicând mai mult decât se poate suporta o zonă/stradă deja aglomerată.

Am încercat să combatem acest proiect pe pagina de FB a primarului dar şi pe grupul de FB “Sector 2 - Informaţii şi dezbateri”. Dacă în primă fază am fost şicanaţi şi restricţionaţi, în faza a două am fost pur şi simplu eliminaţi cu tot cu discuţii şi dezbateri/mesaje. Aşa consideră oamenii primarului că se dezbate, se preferă doar să "dea bine pe sticlă" şi problemele reale le bagă sub preş.

Pentru că nu avem alte căi, transmitem acest mesaj ca scrisoare deschisă către Primăria Sectorului 2, nu ne dorim să politizăm subiectul şi aşteptăm ca “cineva” să fie destul de matur şi să şi recunoască greşelile, momentan, dialogăm cu consilierii locali de la Sectorul 2 şi dacă nu avem soluţii în ~ două săptămâni vom trece la acţiuni de protest şi blocarea străzii de dimineaţă! Aşteptăm de la administraţia publică soluţii eficiente, aplicate personalizat pentru fiecare zonă nu doar un “copy paste” din filme!',

