PROTEST ”Apărăm Justiţia, Cîţu DEMISIA!” Ce se pregătește, pe 4 septembrie, în Piața Victoriei

Protestul, intitulat „Apărăm Justiţia, Cîţu DEMISIA!!”, se va desfășura sâmbătă, 4 septembrie, începând cu ora 18.00, în Piața Victoriei.

„Am protestat ani de zile pentru o Justiție Independentă. Astăzi, ea este încă o dată asaltată, doar că de data asta de către liberalii care promiteau în campanie că vor face reforme și că ei nu sunt ca PSD! Florin Cîțu, premierul României, acționează conform propriilor interese și demite pe rând miniștri incomozi, care îndrăznesc să facă acele reforme promise oamenilor care au ieșit ani de zile la proteste. Prima dată a fost Vlad Voiculescu, demis de la Ministerul Sănătății pe motiv că nu s-a consultat cu premierul care nu răspundea apelurilor, pe nici una dintre căile de comunicație pe care le avea la îndemână, în timp ce motivul real era concursul de la Casele de Sănătate. Acum a venit rândul lui Stelian Ion, ministrul Justiției, care nu a acceptat să treacă din pix PNDL 3”, se precizează pe pagina de Facebook a protestului anunțat pentru sâmbătă.

„Vrem Justiție Independentă!

Vrem șefi de Parchete independenți de politicieni și grupuri de interese!

Vrem investiție transparentă, făcută cu cap în dezvoltarea locală!

Vrem Justiție, Nu Corupție!

Cîţu DEMISIA!!!”, susțin organizatorii protestului.

Amintim că liderii USR PLUS s-au reunit miercuri seara, într-o ședință a Biroului Național, ședință în care au aflat că premierul Florin Cîțu a decis demiterea ministrului Justiției Stelian Ion. Imediat după anunțul premierului, copreședinții USR PLUS au anunțat că Florin Cîțu nu mai are susținere și că „acesta nu mai e guvern de Coaliție”.

Protestul de joi, un eșec

Deși s-a anunțat și pentru joi un protest, numărul participanților a fost mic. La ora 18.45, în Piața Victoriei, se aflau două persoane. Angi Șerban, cunoscută pentru numeroasele proteste la care a participat, a transmis următorul mesaj: „Și dacă reacția în stradă este sau va fi mai slăbuță, este pentru că lumea e obosită, scârbită și sătulă până peste cap. Oooo, băieți, dar nu le forțați mâna, căci stătură-n pandemie ca leii în cușcă!”