Protest anti-Cîțu la Guvern. "Trebuie să le reamintim cine-i plătește și pentru cine trebuie să lupte ei acolo"

Un protest împotriva premierul Florin Cîțu ar urma să aibă loc în Piața Victoriei din Capitală. Actorul Marius Manole a declarat într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus că mai mulți oameni vor ieși în stradă. Acesta i-a îndemnat pe români să iasă la protest.

"Să vină în Piață Victoriei nu pentru PSD sau USR, nu pentru PNL, ci pentru că politicienii noștri să înțeleagă că suntem treji, vii, atenți la ei, că nu trebuie să uite de noi. Ei s-au și relaxat. Poate le-am dat prea mare credit. Poate trebuie să le reamintim cine-i plătește și pentru cine trebuie să lupte ei acolo.", a declarat Marius Manole.

USR-PLUS a semnat moţiunea de cenzură

Potrivit unor surse Realitatea PLUS, Dan Barna şi George Simion au discutat despre depunerea la comun a unei moţiuni de cenzură împotriva lui Florin Cîţu. Pentru depunerea unei moţiuni este nevoie de 117 semnături ale parlamentarilor. USR-PLUS a anunţat deja că are 80 de semnături, în timp ce AUR are 42 de parlamentari. Cele două partide ar avea, astfel, numărul necesar de semnături pentru a depune moţiunea, dacă se vor înţelege.

Rămâne de văzut ce va face PSD în acest caz. Sorin Grindeanu, vicepreşedintele social-democraţilor, a evitat de mai multe ori să spună dacă PSD va vota o moţiune de cenzură iniţiată de USR-PLUS şi spune că aceştia sunt parte din problemă.

BPN al PNL, rezoluție pentru susținerea lui Cîțu

De cealaltă parte, PNL a votat astăzi o rezoluție de susținere a premierului Florin Cîțu.

"S-a adoptat o rezoluție. A fost dat un vot de susținere a premierului Florin Cîțu. Este extrem de important, au participat peste 70% din membrii Biroului Politic Național și s-a votat în unanimitate, nicio abținere, niciun vot împotrivă, susținerea lui Florin Cîțu ca prim-ministru și în toate de mersurile domniei sale.", a anunțat Rareș Bogdan în cadrul unei conferințe de presă.

Reamintim că un nou scandal s-a iscat în Coaliție după ce Florin Cîțu l-a demis din funcția de ministru al justiției pe Stelian Ion, iar ulterior Klaus Iohannis a semnat decretul de revocare.