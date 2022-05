Programul "Masa sănătoasă în școli". Ministrul Sorin Cîmpeanu, anunț

"Programul „Masa sănătoasă în școli” va fi implementat, în parteneriat, de Ministerul Educației si Ministerul Agriculturii, având surse de finanțare asigurate din bugetul național, fonduri externe nerambursabile și rambursabile. Includerea unităților de învățământ preuniversitar în program se va realiza pe baza unor criterii aprobate de Ministerul Educatiei prioritizând școlile cu vulnerabilitate mare și medie din perspectiva abandonului școlar.

Ministerul Educației va monitoriza indicatorii de eficiență și impact pentru „Programul național integrat Masa Sănătoasă în școli”.

Pentru Programul Național integrat „Masa sănătoasă în școli 2022-2027” se constituie un grup de lucru la nivelul guvernului (Ministerul Educației, Ministerul Agriculturii, Ministerul Sănătății, Ministerul Finantelor si Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europebe). Se dorește ca masa să fie asigurată folosind produse agroalimentare românești în colaborare cu Ministerul Agriculturii (inclusiv batoane nutritive BIO). Finanțare Program pentru 5 ani - 1 miliard euro!

Începând cu septembrie 2023, Ministerul Educației va introduce în planul de învățământ al disciplinei „Educație pentru viață” și Modulul Educație pentru alimentație sănătoasă.

Surse de finanțare Program:

a. 2022 - 2025: ME/ PNRR-PNRAS Runda 1 - 45 milioane euro (190.000 elevi din învățământul gimnazial – 1415 scoli) - selecția este deja realizată și se așteaptă semnarea contractelor de finanțare in iunie 2022 / masa va putea fi asigurată începând din septembrie 2022.

b. 2022 - 2025: ME/ PNRR PNRAS - Program special pentru 100 scoli mici, cu efective sub 50 elevi – 5.000 elevi (apel iulie 2022/masa va putea fi asigurata începând cu noiembrie-decembrie 2022)

c. 2023 - 2026: ME/ PNRR-PNRAS Runda a doua - 90 milioane euro (număr estimat 380.000 elevi din invatamantul gimnazial) apelul va fi lansat in oct. 2022/ masa va putea fi asigurata începând din februarie - martie 2023

d. 2023 - 2027: ME/ POEO - 212 milioane euro pentru 90.725 elevi invatamantul primar – masa va putea fi asigurată începând din anul 2023

e. 2022 - 2024: ME/ Program ROSE - Banca Mondială: 120.000 liceeni din 615 licee - 3 milioane euro/an pentru masa;

f. 2022 - 2027: Ministerul Agriculturii va transforma ‘„Programul pentru scoli’’ (100 milioane euro/an) Finanțează hrana pentru copii din grădinițe si clasele 1-8.

g. 2022 - 2027: ME / Bugetul National - Programul “Masa calda” are o finanțare de 68,8 milioane lei/semestrul 2 (14 milioane euro - sem 2 2021/2022) pentru 68.000 elevi din 150 scoli.

Proiectul-pilot “Masa calda” a fost implementat anul acesta în 134 de școli din cele 150 de școli bugetate În 16 scoli/10 județe nu a fost implementat (1 Bacău, 3 Bihor, 2 Bistrița-Nasăud, 2 București, 2 Buzău, 1 Galați, 1 Harghita, 2 Hunedoara, 1 Mureș, 1 Timiş).

Motive: licitații blocate, lipsa ofertanți sau lipsa buget local aprobat (GL- Tecuci)”, a transmis Sorin Cîmpeanu.

