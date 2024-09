Programele super-bugetate ale Fondului de Garantare. 500.000 de garanții! ”S-a triplat și cifra de afaceri”

Dumitru Nancu, directorul general al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM), a vorbit despre programele FNGCIMM de care întreprinderile mici și mijlocii din România au beneficiat. Directorul a precizat că programul 'IMM INVEST' a venit cu o facilitate în primul an din pandemia de Covid-19, mai exact ”8 luni de zile erai scutit de la plata dobânzilor și accesoriilor”. Programul 'IMM INVEST PLUS' a fost conceptul după ce Rusia a atacat Ucraina. Acesta a avut ”cel mai mare buget la nivelul Uniunii Europene, 4,2 miliarde de lei”.

Precizările făcute de Dumitru Nancu cu privire la programele FNGCIMM:

„Ca să facem o analiză a activității Fondului vreau să vă spun că în total de la înființarea Fondului au fost acordate 500000 de garanții. Doar în perioada 2020-2024 au fost acordate 50% din aceste garanții. Un alt indicator cheie de performanță al oricărei societăți comerciale este cifra de afaceri și acolo la cifra de afaceri, practic, în anul 2019 - an de referință când a fost creștere economică - Fondul a avut o cifră de afaceri de 141 de milioane de lei, iar noi am închis anul cu 326 de milioane de lei, deci practic s-a triplat și cifra de afaceri.

Facilitatea programului ”IMM INVEST”

Practic, putem spune că s-a închis un ciclu pentru că am avut cele trei programe: vorbim de 'IMM INVEST' pe perioada Covid-ului, bine știți că atunci patru luni de zile economia României a fost închisă. În primul an de Covid 'IMM INVEST' venea cu o facilitate, respectiv 8 luni de zile erai scutit de la plata dobânzilor și accesoriilor, garanția statului era 80%. După care am venit cu al doilea program, 'IMM INVEST PLUS', care a fost elaborat în urma agresiunii Rusiei asupra Ucrainei pe cadru temporar, schemă de ajutor de stat, iar aici România în anul 2022 programul 'IMM INVEST PLUS' cu cele patru sub componente a avut cel mai mare buget la nivelul Uniunii Europene, vorbim de 4,2 miliarde de lei.

Important este să vedem impactul bugetar sau impactul fiscal pe care aceste instrumente fiscale, financiare le au în economie. Noi am făcut acest impact fiscal în fiecare an și anul acesta, dacă s-a închis la 30 iunie v-om avea o situație clară undeva la sfârșitul anului. Până în prezent s-au acordat un număr de 93000 de garanții către întreprinderile mici și mijlocii din România. Este cel mai mare program de care au beneficiat peste 15% din mediul activ de afaceri din România. Al doilea lucru pozitiv este faptul că 90% din firmele care au accesat 'IMM INVEST' cu cele trei, patru componente în funcție de perioadă, au realizat creșteri ale cifrei de afaceri, 80% și-au mărit numărul de angajați și 75% din ele și-au crescut profitul. Deci, practic, e clar că acest instrument financiar trebuie continuat, bineînțeles, în contextul dat de acum.

Valoarea creditelor acordate

Un alt lucru pozitiv pe care l-am remarcat este valoare mare a capitalului, a creditelor acordate. Vorbim despre 70 de miliarde de lei, bani privați, vorbim de cele 21 de instituții financiare bancare și pe această cale le mulțumesc pentru că au fost alături de mediul de afaceri din România în această perioadă, 2020-2024, aproape 12 miliarde de euro infuzie de capital n-am mai avut în economia românească, vorbim de bani privați. Și, bineînțeles, garanția Fondului Național de Garantare care ajunge undeva la 54 de miliarde de lei.

Am început 'IMM INVEST' în 2020, Fondul Național de Garantare la momentul respectiv cred că avea un singur program și acela a trebuit refăcut, era vorba de 'O familie, o casă' și l-am refăcut în 'Noua Casă', program care continuă și este continuatorul programului 'Prima Casă'. Am venit cu 'IMM INVEST', 'IMM Factoring', 'IMM Leasing', programe doar pentru IMM-uri”.

Urmărește emisiunea completă aici:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News