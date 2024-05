Programul Apă-Canal, la mare căutare. Laurențiu Neculaescu (AFM): În 10 minute s-au dat toți banii / Cine poate beneficia de acest program / video

Laurențiu Neculaescu a anunțat că sesiunea de depunere pentru Programul Apă-Canal s-a încheiat și în prezent se află în procedura de evaluare a aplicațiilor. Potrivit acestuia, se estimează că evaluarea va fi finalizată în 4-5 luni, urmând ca apoi să se semneze contractele de finanțare, astfel încât lucrările pentru rețelele de apă și canalizare să înceapă anul viitor.

„Pentru Programul Apă-Canal s-a încheiat sesiunea de depunere. Acum suntem în procedura de evaluare a aplicațiilor. Sperăm ca în 4-5 luni de zile să finalizăm procedura de evaluare și să începem semnarea contractelor de finanțare, astfel încât, anul viitor, UAT-urile să înceapă lucrările pentru rețelele de apă și canal.

Este un program pentru instituții publice, orice primărie care a avut nevoie de lucrări de apă și canal a primit finanțare. Este un program în care realizăm rețele noi, reabilitare de rețele, stații de epurare, stații de tratare.”, a spus Laurențiu Neculaescu.

În 10 minute s-au dat toți banii

„Banii s-au terminat imediat. Au fost împărțiți pe regiuni și, dacă nu mă înșală memoria, regiunea care a terminat ultima a fost București-Ilfov, în minutul 10. Am avut 1.5 milioane de lei alocați.”, a spus Laurențiu Neculaescu.

Fiecare UAT a avut posibilitatea de a alege

Laurențiu Neculaescu a spus că programul s-a închis pentru acest an și dorește ca lucrările să înceapă anul viitor. Potrivit acestuia, fiecare UAT a avut libertatea de a-și alege nevoile specifice și a fost obligat să cheltuie banii doar pe lucrări edilitare legate de apă și canalizare.

„Programul s-a închis pe anul ăsta. Anul viitor vreau să înceapă lucrările. Obiectivul meu e ca cel târziu în decembrie, anul acesta, să semnăm contractele de finanțare.

Fiecare UAT își face licitația proprie, fiecare își alege constructorul. Le-am dat posibilitatea, în cadrul programului, să-și aleagă ei inclusiv categoriile de lucrări de apă. Adică noi am dat o sumă de bani, 20 de milioane de lei pentru un UAT cu până în 10.000 de locuitori, și de acei 20 de milioane el a putut să-și aleagă, fie face înființare de rețele noi, fie reabilitează vreo rețea care e veche și are mari pierderi pe ea, fie construiește o stație de epurare sau stație de tratare nouă.

Am lăsat să-și aleagă fiecare UAT ce nevoie are, fiecare primărie. Am alocat o sumă de bani și i-am obligat să-i cheltuie doar pe lucrări edilitare, doar ce ține de apă și canal. Fiecare și-a făcut proiecte, unii pe extinderi, alții pe reabilitări. Fiecare ce nevoie a avut în UAT-ul respectiv.”, a spus Laurențiu Neculaescu.

De ce a fost nevoie de acest program

„Aveți un program similar pentru UAT-uri și anul viitor?", a întrebat Bogdan Chirieac.

„La cât de mare a fost interesul, mă gândesc foarte serios ca anul viitor să mai dăm un rând de finanțare. Interesul a fost uriaș.",a spus Laurențiu Neculaescu.

„Ei au finanțare pentru asta și din PNRR, și din fonduri europene.", a spus Bogdan Chirieac.

„Au, dar acolo au niște condiții și tocmai de aceea am venit cu acest program. Prin PNRR și prin POIM au avut niște condiții pe care o parte UAT-uri nu le-au putut îndeplini. Trebuia să aibă aglomerarea minim 2000 de locuitori și mai sunt sate în România care nu au 2000 de locuitori. Atunci, ei nu au fost eligibili și nu au putut să participe. Atunci, noi am venit cu un program în completare.", a spus Laurențiu Neculaescu la interviurile DC News.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News