Programele RABLA, ultimele informații din AFM. Au mai rămas bani la Rabla Plus

Adrian Corbu, vicepreședintele Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), a vorbit despre programele RABLA. Acesta a precizat că pentru programul RABLA Plus au mai rămas bani, fața de programul RABLA Clasic, care s-a terminat la începutul anului. De asemenea, a mai menționat că se lucrează la un nou ghid pentru RABLA Clasic. Cu privire la programul RABLA Plus, vicepreședintele AFM a menționat că o mare problemă este că nu se găsesc mașini la dealeri.

Corbu: RABLA s-a terminat din prima sesiune, de la începutul anului. Banii au fost puțini anul acesta. În fiecare an am scăzut suma pe care o alocăm pentru RABLA Clasic și am pus mai mulți bani pe RABLA Plus.

Chirieac: Începeți RABLA și în 2025?

Corbu: Cu siguranță. Lucrăm la un nou ghid. A fost un program multianual pe cinci ani, anul acesta a fost ultimul an din cei cinci. Acum lucrăm la un nou ghid, ne consultăm și cu asociațiile și undeva spre sfârșitul anului vrem să dăm o propunere în dezbatere publică să vedem ce mai primim. Va fi primul program care va pleca, după aprobarea bugetului de anul viitor.

Chirieac: RABLA Plus, mai aveți bani, nu? Nu i-ați cheltuit pe toți.

Corbu: Au mai rămas.

Nu se găsesc mașini

Chirieac: Și asta fiindcă nu sunt stații de încărcare, deși cred că finanțați și stații de încărcare.

Corbu: Am finanțat și stații de încărcare, dar, din păcate, nu sunt toate gata. Avem multe UAT-uri care au depus pentru genul acesta de finanțare, dar acum majoritatea dintre ele se implementează. Probabil că anul viitor vor fi gata toate. Cred că sunt mai mulți factori. Nu aș spune neapărat nici faptul că a scăzut plafonul, probabil că e un factor care a influențat numărul mai mic de deponenți, dar avem o dată infrastructura, că nu avem stații, exact cum ați spus și dumneavoastră, nu avem mașini, adică RABLA Plus am avut-o și pentru UAT-uri, adică pentru primării și pentru alte componente din administrația centrală. Au mers foarte bine, din păcate nu găsesc mașini la dealeri să cumpere. Și asta este o mare problemă.

Chirieac: De la 10000 ați redus la 5000, alocația pentru electrice.

Corbu: Nu a fost o reducere stabilită de AFM. Noi am aplicat o hotărâre de Guvern.

Chirieac: Anul viitor, teoretic, mergeți tot cu 5000.

Corbu: Momentan suntem la același plafon și probabil că acesta va rămâne și în continuare.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Interviurile DC News și DC Business”, moderată de analistul politic Bogdan Chirieac.

