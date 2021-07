Profesor, despre 'drumul morţii - E85': Te înjură, dau flash-uri! E cumplit!

Într-unul dintre cele mai negre weekend-uri din ultimii ani pe drumurile din România, după ce nouă oameni au murit, în două accidente rutiere, un profesor din Iași a relatat experienţa cumplită pe care a trăit-o, la întoarcerea de la Bucureşti la Iaşi.

'Da, m-am intors din Bucuresti. Am mers incet, mai ales ca era noapte, trafic, ca se toarna si asfalt pe zone extinse si nu e marcaj deloc. Noaptea este ca in pestera. Nu se vede nimic. Si, cu toate acestea, te injura, dau flash-uri din spate, lumea e intr-o graba si agitatie fara limite. Si din fata se trece peste banda de sens opus. Se fac depasiri la limita, se merge cu foarte foarte mare viteza. E cumplit. M-am lipit cit am putut de banda din dreapta, linga sant, am mers incet cit sa vad pe unde merg si sa nu deranjez pe nimeni. Insa la ce hal vad de condus la multi semeni, nu ma mai mira nimic la ce accidente cu atitea victime au loc. Au masini puternice, sunt cei mai cei pe asfalt. Vezi asta cu cit sictir iti fac flash-uri, cu cit nerv si scirba se uita spre tine, la depasire.', a scris profesorul ieșean Silviu Gurlui, pe pagina sa de Facebook.

Weekend negru pe șoselele României

Peste 3.500 de persoane asistate medical de echipajele SMURD, 24 de persoane și-au pierdut viața în accidente rutiere, transmite Mediafax. În acest sfârșit de săptămână, pompierii au gestionat 4.347 de intervenții în situații de urgență. Majoritatea dintre acestea a constat în asistență medicală de urgență, echipajele SMURD acționând pentru acordarea măsurilor de prim ajutor pentru 3.569 de persoane aflate în dificultate.



În afara acestor situații, salvatorii au intervenit pentru stingerea a 343 de incendii, precum și în alte 496 de intervenții, în sprijinul comunităților, cum ar fi deblocare persoane sau animale, distrugere muniție neexplodată, etc. Totodată, echipajele de descarcerare au fost solicitate să intervină în 17 cazuri, pentru extragerea victimelor din autoturismele implicate în accidente rutiere. În ciuda eforturilor salvatorilor, 24 de persoane și-au pierdut viața în ultimele 3 zile ( vineri, 23.07.2021, 9 persoane în județele AG-1, IS-1, NT-1, OT-1 și SB-5; sâmbătă, 24.07.2021, 5 persoane în județele BV-3 și CV-2; duminică, 25.07.2021, 10 persoane în județele BC-7, BH-2 și SB-1).

