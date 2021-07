Lucian Bode, primele declarații după weekendul negru de pe șosele. Susține că în mandatul său e mai bine

Ministrul a făcut declarații luni dimineață, de la Cernavodă, după tragediile rutiere de la Sibiu, Bacău, Bihor și Olt. „Dacă ne uităm pe statistică, din nefericire România se află în topul clasamentului european la numărul de persoane decedate în accidente rutiere. Raportându-ne la anul 2019, pentru că anul 2020 a fost un an atipic care nu poate fi luat ca an de referință în ceea ce privește numărul de accidente rutiere grave pe drumurile publice, am avut spre exemplu 8.125 de răniți grav. Doar în anul 2019. Dacă ne raportăm la semestrul I din 2021, avem 1.667. Deci în 6 luni, numărul accidentelor grave, persoanelor decedate și răniților grav a scăzut în raport cu anul 2019”, a spus Bode.

„Sigur că ne uităm la cauze. Am identificat cinci principale cauze generatoare de accidente rutiere. Evident, am identificat și soluții la eliminarea acestor cauze. Pe primul loc se află indisciplina pietonilor. Pe locul doi se află viteza. Pe locul trei se află indisciplina bicicliștilor. Pe locul patru se află neacordarea priorității de trece la pietoni. Pe locul cinci se află neacordarea priorității de trecere a vehiculelor. Acestea sunt principalele cauze generatoare ale accidentelor rutiere grave”, a adăugat ministrul de Interne. Bode a mai spus, vizavi de tragedia de la Bacău, că doar 1% dintre accidentele rutiere grave au implicat mașini cu volan pe partea dreaptă.

„Aș vrea să fac un apel către toți participanții la trafic să circule cu prudență. Este o vorbă românească: «Grăbiți-vă încet». Să nu se grăbească”, a mai spus el.

Weekend negru pe șoselele României

Peste 3.500 de persoane asistate medical de echipajele SMURD, 24 de persoane și-au pierdut viața în accidente rutiere, transmite Mediafax. În acest sfârșit de săptămână, pompierii au gestionat 4.347 de intervenții în situații de urgență. Majoritatea dintre acestea a constat în asistență medicală de urgență, echipajele SMURD acționând pentru acordarea măsurilor de prim ajutor pentru 3.569 de persoane aflate în dificultate.



În afara acestor situații, salvatorii au intervenit pentru stingerea a 343 de incendii, precum și în alte 496 de intervenții, în sprijinul comunităților, cum ar fi deblocare persoane sau animale, distrugere muniție neexplodată, etc. Totodată, echipajele de descarcerare au fost solicitate să intervină în 17 cazuri, pentru extragerea victimelor din autoturismele implicate în accidente rutiere. În ciuda eforturilor salvatorilor, 24 de persoane și-au pierdut viața în ultimele 3 zile ( vineri, 23.07.2021, 9 persoane în județele AG-1, IS-1, NT-1, OT-1 și SB-5; sâmbătă, 24.07.2021, 5 persoane în județele BV-3 și CV-2; duminică, 25.07.2021, 10 persoane în județele BC-7, BH-2 și SB-1).