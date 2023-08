Prof. Naumescu: Astăzi copiezi la examene, mâine te urci beat sau drogat la volan, poimâine faci o firmă care încalcă regulile

”2 MAI, VOLUNTARI, BOTOȘANI, SÂNTIMBRU, CREVEDIA ETC. - IRESPONSABILITATEA ȘI NERESPECTAREA REGULILOR de către tot mai mulți cetățeni (indiferent de generație, educație, profesie etc.), instituții, firme, administrație și chiar de către stat în ansamblu devine o problemă națională extrem de costisitoare și dăunătoare.

Am văzut din plin în pandemie, continuăm să vedem și acum, de la exemple aparent banale precum litoralul la comportamentul iresponsabil pe șosele, și de la instituții la politicieni. Modelul de succes popular este rebelul, cel care sfidează regulile, neînfricatul!

De la nivel macro la nivel individual, regulile par opționale sau facultative, nicidecum obligatorii.

Astăzi copiezi la examene, mâine te urci beat sau drogat la volan, poimâine faci o firmă care încalcă regulile, răspoimâine ești în clientela partidelor sau printre "șmecherii" care nu se tem de nimic.

Din ce în ce mai multe încălcări ale legilor și regulamentelor, la toate nivelurile - autorizații, droguri, alcool, trafic pe drumuri publice, învățământ, sănătate, poliție, justiție, turism etc. Evantaiul pare larg: corupție, cinism, nepăsare ("miserupism"), incompetență, micul șarlatanism, egoism dus la extrem, teribilism etc. Toate sub umbrela unui deficit educațional în sens larg și de cultură a legalității, plus creșterea nesimțirii și agresivității în societate.

Fenomenul este încurajat de faptul că majoritatea scapă nepedepsiți! Am avut vreodată, istoric vorbind, CULTURA LEGALITĂȚII în țara aceasta? Există și altceva decât FRICA DE PEDEPSE MARI care ar putea funcționa la noi?” scrie prof. Valentin Naumescu, pe Facebook.

Acest articol reprezintă o opinie.