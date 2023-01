Prof. Dr. Paul Iulius Negoiță, despre omul anului 2022 - David Popovici: Mi-aș dori să devină salvarea unora dintre cei care se pierd astăzi

Prof. Dr. Paul Iulius Negoiță l-a nominalizat pe David Popovici drept românul anului 2022.

„Românul anului este, fără îndoială, David Popovici. Tânărul acesta, face mai mult decât performanță în bazinul de înot. Este model de reușită pentru tineri, este speranță pentru români. Rădăcinile lui David, respectiv familia, sunt hrănitoare și de aceea a avut rezultate.



Nu știu cât de mari sunt meritele statului român, însă David Popovici, prin munca lui și datorită investiției familiei a reușit să uimească o lume și să urce România pe podium.



David Popovici are un succes care merită să fie apreciat și pentru că a răzbit în vremuri în care selecția valorilor este precară, iar alți tineri talentați eșuează din cauza faptului că nu are cine să-i descopere, să-i susțină, să-i promoveze. Sportul de masă a dispărut de mult din preocupările autorităților, iar cel de performanță este lăsat pe seama celor care pe lângă talent, au și susținere financiară solidă.



Campionul are și meritul unei capacități de comunicare adecvate, ceea ce înseamnă că investiția familiei nu a fost una secvențială, care a vizat doar potențarea calităților fizice, ci și educarea și instruirea.



Mi-aș dori ca acest copil unic să devină în viitor salvarea unora dintre cei care se pierd astăzi pentru că nu are cine să-i arunce în bazin sau în competiții. Cred că un mare campion, așa cum este David, poate fi o lumină pentru mulți tineri și o forță care va avea un cuvânt de spus în spațiul public, pentru a nu ne mai irosi talentele”, a spus Paul Iulius Negoiță într-un interviu pentru DC News.

Sportivul român David Popovici a fost desemnat cel mai bun înotător al anului 2022 în lume, la masculin, de cunoscutul site de nataţie Swimswam.com



În acest an postolimpic, multe feţe noi au răsărit în topul înotului masculin. Şapte înotători au doborât recorduri mondial individuale, iar opt au cucerit titluri multiple în probe individuale la Mondialele de înot. Dar niciunul dintre aceşti înotători şi performanţele lor nu au zguduit lumea înotului la fel de mult ca senzaţionalul adolescent David Popovici.



Pentru aceste Premii Swammy, autorii au decis câştigătorii în mare măsură pe baza statisticilor, precum numărul de medalii de aur sau de recorduri mondiale doborâte, iar în acest an Popovici a doborât tot atâtea recorduri mondiale cât ceilalţi şapte şi a câştigat acelaşi număr de medalii în probele individuale în bazin olimpic cât înotători ca Kristof Milak şi Leon Marchand, dar a fost preferat pentru factorul wow. That



În 2021, la doar 16 ani, Popovici avertiza lumea cu viteza sa, stabilind un record mondial de juniori în 47 sec 30/100 la 100 m liber şi ratând o medalie olimpică pentru doar două sutimi de secundă la 200 m liber. Cine ar fi crezut cu potenţialul său se va transforma şi îl va face să înoate în 46 sec 86/100 la 100 m liber şi 1 min 42 sec 97/100 la 200 m liber în doar un an?



Vârful formei lui Popovici a fost la Europenele din 2022, când a doborât recordul mondial deţinut de brazilianul Cesar Cielo la 100 m liber (46 sec 91/100), înotând în 46 sec 86/100. Apoi a înotat în 1 min 42 sec 97/100 la 200 m liber, devenind al treilea înotător care coboară sub 1 min 43 sec după Paul Biedermann şi Michael Phelps şi primul care o face într-un slip textil. Cu progresul pe care îl are Popovici se pare că recordul mondial al lui Biedermann (1 min 42 sec) nu va fi mult timp de neatins.



Un alt factor care a contat în favoarea lui Popovici a fost remarcabila sa consistenţă. El a câştigat probele de 100 şi 200 m liber la toate concursurile majore internaţionale la care a concurat, Mondialele de seniori, Europenele de seniori, Mondialele de juniori şi Europenele de juniori. El şi-a stabilit dominaţia mondială în ambele probe reuşind cei mai buni şapte timpi la 100 m liber (a coborât de 16 ori sub 48 de secunde) şi cei mai buni trei timpi la 200 m liber în 2022.



În plus, Popovici a arătat un progres major şi în bazin scurt, unde a doborât recordul mondial de juniori la 100 m liber, terminând pe patru în această probă la Mondialele de seniori şi a obţinut o medalie de argint la 200 m liber (1 min 40 sec 79/100).



Dincolo de performanţele sale, Popovici a arătat şi o personalitate puternică. După ce a doborât recordul mondial, Chlorine Daddy s-a autoproclamat Skinny Legend (legendă slăbănoagă) şi a declarat presei că următorul său obiectiv este să coboare sub 45 de secunde.



De la Michael Phelps şi Ian Thorpe încoace lumea înotului nu a mai avut un tânăr care să facă ce a reuşit Popovici, subliniază Swimswam.



SwimSwam.com este cel mai popular site de ştiri din nataţie şi lifestyle, fondat în 2012.

