Procurori șefi în PÎCCJ, DNA și DIICOT. CSM, cerință către Ministerul Justiției

Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, în majoritate, solicită Ministerului Justiției continuarea procedurii de selecție a procurorilor în vederea efectuării propunerilor de numire pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și Direcția Națională Anticorupție, cu respectarea calendarului stabilit.

Potrivit comunicatului de presă transmis de Secția de procurori din CSM, prin ocuparea acestor funcții, se asigură desfășurarea activității parchetelor în mod optim, în acord cu recomandările MCV, până la modificarea legii, în sensul măririi rolului Consiliului Superior al Magistraturii în această procedură, prin introducerea avizului conform.

„Secția pentru procurori subliniază importanța continuării reformelor în justiție și a îndeplinirii obligațiilor asumate de autoritățile naționale din perspectiva convențiilor internaționale împotriva corupției, strategiilor de combatere a criminalității organizate și corupției la nivelul Uniunii Europene, strategiei europene de securitate și strategiei Uniunii Europene în materie de droguri, precum și rolul esențial al Ministerului Public, în special al structurilor specializate de parchet, în gestionarea fenomenului criminalității organizate și al corupției la nivel înalt”, se arată în comunicatul CSM.

USR PLUS a votat pentru susținerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Cîțu

USR PLUS a votat pentru susținerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Cîțu, după demiterea considerată abuzivă a ministrului Stelian Ion, a anunțat Dan Barna.

„Cele 80 de voturi ale USR PLUS care au ajutat la formarea actualei majorități sunt astăzi semnături pe moțiunea de cenzură pe care am anunțat-o aseară după demiterea abuzivă și lipsită de temei a ministrului Stelian Ion. Îi invităm alături de noi pe toți parlamentarii responsabili și interesați ca această criză politică declanșată de un prim-ministru iresponsabil să dureze cât mai puțin”, a anunțat, pe Facebook, co-președintele USR PLUS, Dan Barna.

Acesta le cere celorlalte forțe politice să nu intre în tergiversări și jocuri politicianiste, „să depunem și să votăm urgent moțiunea”.