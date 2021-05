Prințul William al Marii Britanii s-a vaccinat / FOTO

Prințul William al Marii Britanii a primit prima doză de vaccin COVID-19. Anunţul a fost făcut pe contul de Twitter al Ducelui și Ducesei de Cambridge, unde a fost publicată şi o fotografie. Deocamdată, nu se ştie ce ser i s-a administrat prințului şi nici dacă soţia sa a fost sau nu imunizată.

On Tuesday I received my first dose of the COVID-19 vaccine.



To all those working on the vaccine rollout - thank you for everything you’ve done and continue to do. pic.twitter.com/8QP6ao5fEb