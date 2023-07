Cristian Laza, primarul comunei Sânmartin, din județul Bihor, are un proiect inedit în România. ”Suntem deschizători de drumuri” spune el, vorbind despre proiectul prin care acordă românilor din diaspora, care se întorc acasă, terenuri gratuite. El a precizat că Sânmartin ”este limitrofă Oradei, de comună aparțin două stațiuni de interes național: Băile Felix și Băile 1 Mai, stațiuni extrem de căutate în ultima perioadă de turiștii români și străini”. În același timp, edilul a precizat că peste 1800 de companii își desfășoară activitatea în comună. Aproximativ 2500 de persoane, din cei 14.000 de locuitor,i își desfășoară activitatea în turism. În plus, conform acestuia, comuna este vizitată anual, în cele două stațiuni, de aproximativ 250.000 de turiști.

Primar din 2016, Cristian Lazea a spus în ce condiții românii din diaspora pot beneficia de terenurile gratuite: ”Aceste terenuri se dau în conformitate cu legea 15 din 2003, se pot aloca de la 250 de mp până la 500 de mp. Am încercat să asigurăm utilități la toate aceste parcele, drumuri, canalizare, asfalt și am avut surpriza că au fost foarte căutate, avem foarte multe cereri. Suntem în pragul procedurilor de atribuire, avem 350 de cereri nesoluționate. În urmă cu o lună de zile, am atribuit 250 de parcele. Noi venim cu un minim de impact pentru acești tineri, iar aportul lor este unul semnificativ ulterior”. Edilul se mândrește că în comuna Sânmartin a crescut populația, datorită proiectelor sale. În 2016, comuna avea 9600 de locuitori.

Legat de condiții, primarul spune: să fii locuitor al comunei respective, să ai până în 35 de ani și să nu fi avut sau să ai proprietate pe numele tău.

Vezi mai mult în video:

Proiect realizat cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News