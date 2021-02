Primarii în funcție pun Poliția pe foștii edili. Christian Ciocan SALUTĂ. Mesaj ferm către polițiști

"La finalizarea campaniei electorale şi a alegerilor locale, Federaţia a cerut ca toţi primarii care au părăsit administraţiile şi toţi primarii din România să fie verificaţi sub forma unor auditări pentru cheltuielile făcute pe parcursul mandatelor. Noi atrăgeam atenţia că pleacă din funcţie şi se şterg urmele astfel", a declarat cms. Christian Ciocan.

Iată ce spunea imediat după alegeri acesta.

"Federaţia spune următoarele: Vrem auditare pe fiecare primărie în parte, nimeni să nu vină fără să cunoască oamenii care plătesc bugetul de stat, ce s-a întâmplat înainte şi cum au fost cheltuiţi banii. Doi, vrem proiecte şi programe coerente asumate de primar în calitate de ordonator de credite pe banul public, pe zile, luni şi ani. Nu aşteptăm să se termine mandatul şi să auzim din nou acuze. Federaţia se va implica permanent, în toate localităţile din România", transmitea atunci Christian Ciocan.

Poliţiştii, "certaţi" că nu au intervenit din proprie iniţiativă. "Este obligaţie, nu opţiune"

Christian Ciocan spune că a observat că acum mai mulţi primari au luat această iniţiativă şi îi "ceartă" pe colegii din Poliţie că nu au avut singuri această iniţiativă.

"Acum, la televizor, am văzut cum în nişte localităţi din centrul ţării, primarii au cerut Poliţiei să facă verificări pentru cheltuieli nejustificate şi halucinante vizante de vechile administraţii. Am văzut că erau cheltuieli de milioane de lei chiar prin consumul de alimente. Primarii chiar încheiaseră nişte contracte pe zona asta. Această ştire vine să ne confirme pe noi ca Federaţie când am atras atenţia. Salutăm iniţiativele acestor primari şi atragem atenţia tuturor colegilor noştri că este îmbucurător că aceşti primari solicită Poliţiei să facă aceste verificări. Ne întrebăm, totuşi, de ce poliţiştii nu au făcut aceste verificări înainte de a fi sesizaţi de primari. Poliţiştii tocmai treaba asta o au, să verifice dacă sunt nereguli în localitate.

Ne raliem poziţiei primarilor, care la rândul lor vin să ne confirme solicitarea că toate administraţiile trebuie auditate, salutăm faptul că măcar aşa câte un primar începe să fie cercetat şi reiterăm această solicitare imperativă faţă de toţi poliţiştii, pentru că verificarea lucrurilor de acest gen este obligaţie şi nu opţiune. Ăsta e mesajul, toate administraţiile trebuie verificate", a declarat Christian Ciocan pentru DC NEWS.