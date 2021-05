Prima filmare cu jurnalistul Roman Protasevici / VIDEO

Acesta apare într-un video postat pe Twitter, în care face mărturisiri din centrul de detenție.

„Bună ziua, numele meu este Roman Protasievici. (...) Mă aflu în centrul de detenție nr. 1 al orașului Minsk. Vreau să anunț că nu am nicio problemă de sănătate cu inima sau cu alte organe. Atitudinea forțelor de ordine față de mine este corectă și conform legii. Chiar acum colaborez cu anchetatorii și dau declarații privind organizarea protestelor în orașul Minsk”, spune Roman Protasevici.

Jurnalist şi activist, Roman Protaşevici a creat Nexta, o platformă cu 1.7 milioane de urmăritori. El a părăsit Belarus în 2019, după criticile la adresa guvernului lui Alexander Lukaşenko.

Pentru cei din afara Belarusului, numele lui Roman Protasevici era necunoscut până duminică. Acum este însă comparată situaţia lui cu a lui Navalnîi, iar liderii mai multor state îi cer eliberarea, notează Mediafax.

La 26 de ani, Roman Protasevici a devenit un lider al mişcărilor împotriva guvernului Lukaşenko din Belarus. Încă din 2010 a început să fie arestat pentru proteste contra puterii. A intrat la facultatea de jurnalism din Minsk, dar a fost exmatriculat.

Cu toate astea, a lucrat în presă, inclusiv pentru Radio Free Liberty.



Acesta a devenit o ţintă şi a fost nevoit să fugă din ţară în Polonia, în 2019, unde a cerut azil politic. În 2020 a acoperit alegerile prezidenţiale din Belarus.

❗❗Raman Pratasevich, obviously beaten, says Lukashenka's thugs treat him "correctly" and "lawfully". He is in the Minsk Detention Center #1. Terrifying video. pic.twitter.com/d7Iuj9X4MD