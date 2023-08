Prigojin a fost înmormântat. Unde își doarme somnul de veci fostul lider Wagner / video

Înmormântarea șefului mercenarului rus Evgheni Prigojin, care a murit într-un accident de avion săptămâna trecută, a fost făcut-ă într-un cadru restrâns, privat, într-un cimitir de la marginea orașului său natal, Sankt Petersburg, a declarat marți purtătorul de cuvânt al acestuia, conform Sky News.

„Înmormântarea lui Evgheni Viktorovich [Prigojin] a avut loc într-un format închis”, se precizează într-un mesaj.

„Cei care doresc să-și ia rămas bun pot vizita cimitirul Porokhovskoye”, a spus serviciul său de presă într-o scurtă postare pe Telegram, însoțită de o fotografie a lui Prigojin.

O prezență sporită a poliției a fost raportată la unele cimitire din Sankt Petersburg.

Locotenenții săi de top, care au fost și ei uciși în accidentul de miercurea trecută, vor fi înmormântați tot astăzi. De pildă, Valery Cekalov a fost înmormântat la Sankt Petersburg în cursul acestei după-amiezi.

There is a heavy police presence and sealed off roads around a cemetery in St Petersburg, Russia amid speculation that Wagner chief Yevgeny Prigozhin will be buried there. @mchancecnn is on the ground at this cemetery, and describes what he's seeing: pic.twitter.com/RPUejWck0Y