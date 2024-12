Președintele Coreei de Sud a declarat legea marțială, pentru a proteja țara de forțele comuniste din Coreea de Nord / video

Uupdate:

Ra Ji-soo, un rezident din Seul, relatează că a auzit elicoptere lângă casa ei. Ea mai spune că o prietenă din poliție a primit un ordin de mobilizare de urgență și s-a dus la secție.

Kim Mi-rim, un alt rezident din Seul, a împachetat o trusă de urgență, temându-se că situația ar putea escalada. Ea își amintește că cazurile anterioare ale legii marțiale implicau arestări și închisoare.

Știrea inițială:

Într-un discurs neanunțat la televiziune târziu în noapte, el spune că mișcarea este necesară pentru a proteja țara de forțele comuniste din Coreea de Nord și pentru a elimina elementele anti-statale, scrie BBC.

Vom avea mai multe despre asta pe măsură ce le vom obține, așa că rămâneți cu noi.

Pe lângă prezența puternică a poliției în afara parlamentului sud-coreean, câteva elicoptere zboară de asemenea deasupra instituției.

Unele elicoptere au aterizat pe acoperișul parlamentului, transmite agenția de presă AFP.

În timp ce mulțimi mari de oameni s-au adunat în exteriorul Adunării Naționale din Seul, agenția de știri Yonhap din Coreea de Sud a arătat că există agitație și în interiorul clădirii.

Yonhap raportează că doar membrii Adunării Naționale și alți membri ai personalului, precum și reporterii, sunt lăsați să intre.

Anterior au existat rapoarte că președintele parlamentului plănuia să deschidă o sesiune a legislativului.

????JUST ANNOUNCED: South Korean President declares MARTIAL LAW. South Korea's security forces enter the building of the National Assembly in Seoul. Tanks have taken to the streets. pic.twitter.com/4DLgGCu9gA