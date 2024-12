Armata a încercat să ia cu asalt Parlamentul, în Coreea de Sud. Parlamentarii opoziției, blocați la intrarea în plen /video

Decizia, justificată de președinte ca o măsură de protejare a ordinii constituționale împotriva „forțelor pro-Nord-Coreene anti-statale”, a generat reacții dure pe plan intern și internațional, ridicând întrebări serioase despre viitorul democrației în această țară.

Parlamentul a votat pentru blocarea declarației, președintele Camerei spunând că este invalidă.

Miercuri dimineață, imaginile transmise în direct au arătat trupe încercând să pătrundă în clădirea parlamentului sud-coreean. Unii militari blocau inclusiv accesul opoziției în sala de plen. Alertele au fost ridicate la un nivel maxim când angajații parlamentari au încercat să blocheze accesul soldaților, utilizând inclusiv stingătoare de incendiu pentru a împiedica intrarea acestora.

În urma declarației lui Yoon de marți seară, în care a acuzat opoziția că „a luat ostatic procesul parlamentar”, armata a anunțat că va interzice orice activități ale parlamentului și ale partidelor politice. Totodată, presa și editorii de publicații au fost plasați sub controlul direct al comandamentului legii marțiale.

Protestatarii s-au adunat rapid în fața clădirii parlamentului, strigând „Retrageți legea marțială!”. Atmosfera tensionată reflectă profundele diviziuni politice care afectează societatea sud-coreeană.

Este pentru prima dată din 1980 când legea marțială este instituită în Coreea de Sud, marcând o reîntoarcere temporară la măsurile autoritare care au caracterizat istoria țării în prima parte a secolului XX. De atunci, Coreea de Sud a fost recunoscută ca o democrație stabilă, însă decizia lui Yoon ridică temeri serioase despre posibile regrese politice.

