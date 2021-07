Presa internațională, lovitură în scandalul dintre Anamaria Prodan și Reghe: Alcool! Escorte! Acuzații serioase

Scandalul divorțului dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf mențin primele pagini ale ziarelor din România, dar a ajuns și în presa internațională.

Jurnaliștii germani de la Bild au publicat un întreg material desprei Laurențiu Reghecampf, care a fost anunțat oficial pe banca tehnică a Universității Craiova, în care este detaliat întreg scandalul în care a fost implicat recent.

Astfel, articolul din Bild descrie că un fost jucător din Bundesliga, care are probleme mari în căsnicie.

"Alcool! Escorte! Acuzații serioase împotriva fostului star din Bundesliga", este titlul articolului, unde se regăsesc și obiceiurile antrenorului din perioada în care o antrena pe FCSB.

"Ca jucător, a disputat 118 meciuri în Bundesliga și a înscris chiar și "Golul lunii" o dată. Cariera sa în antrenorat a avut, de asemenea, un început promițător. Însă acum pare că îi fuge pământul de sub picioare. El și soția lui se află într-un război violent al divorțului. Are legătură cu alcool și escorte", au mai scris jurnaliștii.

Laurențiu Reghecampf a evoluat în Germania din 2000 până în 2009, când s-a retras de la FC Kaiserslautern. De-a lungul carierei, fostul jucător a evoluat pentru Energie Cottbus și Alemannia Aachen. În perioada petrecută acolo, Reghecampf a jucat 227 de meciuri în primele două ligi din Germania, a înscris 36 de goluri și a oferit 47 de pase decisive, potrivit sport.ro.

Anamaria Prodan și fiul ei, mesaje acide după ce Reghe a fost surprins în Grecia cu o altă femeie: A plecat să se roage la mănăstire

Laurențiu Reghecampf Jr. a avut o reacție neașteptată după ce s-a aflat că tatăl lui, antrenorul Laurențiu Reghecampf, a avut o escapadă în Grecia. Soțul Anamariei Prodan s-a distrat alături de un grup de prieteni și o domnișoară misterioasă care i-a acaparat toată atenția. Cei doi se simțeau foarte bine împreună și se vedea clar faptul că totul decurgea natural. Totul a dat de gândit în momentul în care tânăra brunetă, care a stat tot timpul în stânga sportivului, i-a dat să guste cu furculița ei din peștele comandat, potrivit playtech.ro.

Anamaria Prodan: S-a dus să se roage la mănăstiri

Câțiva turiști români care se află în Sithonia, Grecia, l-au surprins pe Reghe pe plajă și la o tavernă împreună cu câțiva prieteni, dar și cu tânăra numită de presa mondenă drept „domnișoara C”. Anamaria Prodan, însă, are o explicație pentru această situație și, din Dubai, transmite că soțul ei a plecat în Grecia să se roage la mănăstiri.

"Soțul meu a plecat cu Luca, băiatul meu, să se roage la mănăstire. Trebuia să-l ia și pe cel mic, dar bebe a vrut să rămână în vacanță. Să nu avem discuții că-l acopăr sau ceva, vă dau ceva de la soțul meu. Normal că știam că este acolo", a spus Anamaria Prodan, pentru spynews.ro

Ce spune fiul Anamariei Prodan

Băiatul celor doi soți a postat o fotografie din vacanță în timp ce tatăl său plecase deja din România.

În descriere a postat mesajul: "Nu oferi a doua șansă!".

"Nu mai este tatăl meu!"

"Eu vă spun tuturor atât: tatăl meu, Laurențiu Reghecampf, dacă se mai naște de 200 de ori, o viață perfectă va avea. M-am obișnuit cu discuțiile la adresa familiei mele. Am părinți și frați fabuloși. Tatăl meu este exact cum zice mama "modelul bărbatului perfect". Visez să ajung ca el și ca mama.

Pe tatăl meu, nimeni pe Pământ nu o să-l vadă divorțat. Nu o să vedeți că face numele acestei familii de râs. Nu o să-l vedeți băut prin restaurant. Nu o să-l vedeți vorbind urât cu nimeni pe pământ. Nu o să-l vedeți în scandaluri de orice fel, pentru că tatăl meu, Laurențiu Reghecampf, este mândria familiei noastre. (...) Eu, Reghe Junior, sunt cel mai mare apărător al familiei. Dacă simt orice femei sau bărbat că se apropie de familia mea, este jale! Să ferească Dumnezeu să încerce cineva să-mi facă ceva rău la familie. Deci, voi ăștia care visați să ne faceți rău, stați liniștiți, că nu contați pentru noi. Sunteți prea mici și slabi. Le transmit ceva celor care vor să-mi atace familia: "Capul le va stă unde le vor sta și picioarele" (...)

Mai aveți multe minciuni? Când tatăl meu va plănui în secret un divorț… înseamnă că nu mai este tatăl meu! Când tatăl meu o să plece de acasă sau o să distrugă familia din cauza unor femei avare de bani atunci înseamnă că tatăl meu nu mai este Laurențiu Regehcampf. Știu că mulți dintre voi vor să-i vadă despărțiți, dar mai bine murim decât să vă facem pe plac. Familia noastră va rămâne unită până la moarte", a declarat Laurențiu Reghecampf Jr. la începutul scandalului divorțului dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf.

Anamaria Prodan s-a mutat din România. Decizie în scandalul cu Reghe: Să se ducă pe pustii

Anamaria Prodan Reghecampf a decis să se mute din România. Rămâne de văzut dacă hotărârea de a sta la Dubai este luată doar pentru o perioadă sau definitiv. Aceasta a ales să plece, alături de copii la casa pe care o are în Dubai, din cauza furtunii mediatice iscate de posibilul divorț de Laurențiu Reghecampf și după ce s-a spus că acesta ar avea o altă relație.

Impresara dispune de un apartament aflat într-un complex imobiliar de lux din Dubai, Downtown Residence, situat vizavi de celebrul Burj Khalifa.

Potrivit unor surse digisport.ro, Anamaria nu mai poate suporta situația în care s-a ajuns.

"Mizeria asta nu mai poate să continue. Reghecampf să-și asume viața aleasă, pentru că eu și copiii mei vrem să mergem mai departe la fel de demni cum am fost până acum", le-ar fi spus Anamaria Prodan unor prieteni.

"Stau relaxată în lux"

"Da, vă pup, sunt acasă în Dubai. Chiar îmi doresc să stau puțin în liniște. Am muncit prea mult în viața mea ca să las pe cineva să-mi murdărească numele familiei și al copiilor. Am închis nebunia asta. Stau relaxată, în lux cum am trăit mereu, fie că vă place sau nu!

Am ce nu poate avea decât puțină lume pe pământ, datorită faptului că sunt serioasă și că nu am avut vacanțe sau bărbați 'cu bani'! Nu vreau să mai aud de nimic. Să facă și să zică lumea orice. Eu vreau să aud doar motorul mașinii mele Lamborghini și râsul și buna dispoziție a copiilor mei. În rest, să se ducă pe pustii.

Vreau doar să trăim, eu și copiii mei, departe de aceste mizerii, departe de golănia lui Gigi Becali, departe de cei care nu au făcut decât să distrugă o muncă de o viață. Să-i fie rușine pentru mizeria pe care a făcut-o față de Reghe.

I-a stricat reputația, meseria și demnitatea. Pentru mine este un zero barat, care niciodată nu va avea parte de respectul pe care familia mea îl are", a declarat Anamaria Prodan, pentru sursa citată.

De ce a decis să plece în Dubai

"Vreau să trăiesc în liniște și să mă bucur de ce am realizat în viața mea. Sunt în apartamentul meu, nu am cerut și nu cer nimic nimănui. Am o viață pe care nimeni nu prea și-o imaginează.

Credeți că am timp să verific nume de... nici nu știu cum să le numesc, că-s niște nefericite. Mă întrebați dacă am vorbit cu ele? Eu vorbesc cu amante? Caciuc și Raiciu și am uitat cele două nume noi vehiculate sunt ce pentru familia mea? Nimic! Păi, numele lor figurează în fiecare scandal din familiile puternice", a mai spus.

"Dacă cineva vrea sa părăsească lumea noastră mirifică, e liber să o facă!"

"Nu vreau ca oamenii care mi-au admirat familia, viața, copiii, conduita, să creadă că toată dragostea noastră și fericirea și familia au fost niște minciuni și niște filme regizate. Cine ne cunoaște poate să explice că nu prea există pe pământ ceea ce are familia mea! Dragoste fără margini, respect! Am fost un exemplu din toate punctele de vedere pentru foarte multă lume și așa o sa rămânem.

Dacă cineva vrea sa părăsească lumea noastră mirifică, e liber să o facă! Noi avem datoria față de noi, față de copii, față de prieteni și de cunoscuți și mai ales față de nepoți, căci asta așteptăm acum, să trăim decent și să fim aceeași familie de vis exact așa cum am fost și până acum!", a încheiat Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan, reacție în lacrimi despre amanta lui Reghecampf: Este incapabil! Mă rog să-și revină, nu vreau să divorțez

"Sunt bine, am fost și voi rămâne o femeie puternică. Am rămas aceeași femeie războinică, însă anumite situații trebuie rezolvate cu calm. Cum ar fi ca eu să încep să îmi denigrez soțul, să-l fac în toate felurile, să îl înjur? Nu, nu pot, asta nu am sa fac niciodată. Ce e în sufletul meu rămâne în sufletul meu.

Pot să merg să jur pe orice icoană, la orice biserică, că eu și Reghecampf am avut o relație absolut normală, o căsnicie frumoasă în care ne-am sprijinit, ne-am crescut unul pe altul și ne-am iubit mult. Numai că fiind înconjurați de atâta ură, invidie, ispite și multe anturaje proaste, se poate întâmpla ca soțul meu, câteodată, să aibă o percepție greșită asupra lucrurilor. Eu nu sunt nici prostituată, nici swingeriță, nu caut să agăț bărbați cu bani. Dacă soțul meu privește, să zicem, altfel lucrurile, atunci cred că ar trebui să îl întrebi pe el cum stau din punctul lui de vedere. (...)

Este adevărat că noi am construit și ne-am consultat asupra fiecărui interviu și fiecărui pas pe care l-a făcut. Poate că alt bărbat ar fi fost deranjat că soția îi construiește cariera. Dar soțul meu mi-a mulțumit în fiecare zi pentru asta. Poate că acum a venit momentul să mai răspundă și el, nu numai eu. Să purtați acest dialog direct cu el. În toți acești ani în care am dus atâtea bătălii, atâtea războaie pe toate fronturile, de scandaluri, am ieșit numai eu în față. Totul ca să-mi apăr soțul și căsnicia.

Soțul meu este incapabil să își trădeze familia în adevăratul sens al cuvântului. Nu văd de ce un bărbat care și-a crescut copiii în spiritul tradiționalist al familiei, ar distruge acum totul în jurul lui pentru o femeie. Și nu orice femeie, ci una pe care o știe tot orașul. De ce și-ar face de râs copiii, soția, de ce s-ar compromite în fața unei țări întregi, pentru așa ceva? Oricâte aș afla, oricâte mi s-ar spune, nu pot să cred. (...) Mă rog la Dumnezeu în fiecare seară să-și revină. Nu vreau să divorțez", a declarat Anamaria Prodan pentru playsport.ro