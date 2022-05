Premierul Ciucă - Eric Faillnet, discuții despre exploatarea gazelor naturale la Marea Neagră

În cadrul întrevederii, prim-ministrul României a salutat interesul investitorilor față de începerea exploatării gazelor naturale la Marea Neagră, prin dezvoltarea Proiectului de la Midia, care va asigura, începând din acest an, zece la sută din producția necesară la nivel național.



“Pentru români, este un obiectiv esențial, în demersul de a obține independența de aprovizionare față de gazul rusesc, a declarat Prim-ministrul. Guvernul încurajează investițiile în sectorul energetic, iar țara noastră se numără printre statele europene care își pot gestiona în bună măsură cantitatea de gaze naturale pentru consumul intern. Noua lege offshore, pe care am inițiat-o la nivelul Coaliției de guvernare și care va fi adoptată curând, creează un cadru predictibil și stabil investitorilor. Oferind un echilibru între interesele statului și cele ale mediului de privat, România are oportunitatea de a deveni chiar exportator în regiune, după dezvoltarea exploatărilor de gaze la Marea Neagră.”



Reprezentanții companii Black Sea Oil&Gas au anunțat că proiectul de la Midia este pregătit să demareze în luna iunie, după efectuarea ultimelor teste, având o capacitate de livrare a unui miliard de metri cubi anual.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News