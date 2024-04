Premierul Australiei: Elon Musk "se crede deasupra legii, dar și deasupra bunului simț"

Luni, o instanță australiană a ordonat companiei de social media a lui Musk - cunoscută anterior ca Twitter - să ascundă videoclipurile atacului de săptămâna trecută din Sydney. X a declarat anterior că se va conforma "în așteptarea unei provocări legale", scrie BBC.

Critica premierului Albanese a urmat după ce Musk a folosit un meme pentru a-și acuza guvernul de cenzură. Marți, Albanese a declarat pentru ABC News că Musk "se crede deasupra legii, dar și deasupra bunului simț".

Săptămâna trecută, comisarul australian pentru siguranță online (eSafety), un organism de reglementare independent, a amenințat X și alte companii de social media cu amenzi usturătoare dacă nu vor elimina videoclipurile cu înjunghierea din biserica asiriană Christ the Good Shepherd, pe care poliția a numit-o un atac terorist.

X a susținut că ordinul "nu se încadrează în sfera legislației australiene". Comisarul a solicitat o hotărâre judecătorească după ce a afirmat că X permitea utilizatorilor din afara Australiei să acceseze în continuare materialele.

"Consider extraordinar faptul că X a decis să nu se conformeze și încearcă să-și susțină cazul", a declarat Albanese într-o conferință de presă.

Într-o serie de postări online ulterioare, Musk a scris: "Aș dori să îmi iau un moment pentru a-i mulțumi premierului că a informat publicul că această platformă este singura veridică". O alta descria o cale în stilul "Vrăjitorul din Oz" către "libertate", care ducea către un logo X.

Don’t take my word for it, just ask the Australian PM! pic.twitter.com/ZJBKrstStQ