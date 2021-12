Predoiu, despre agenda Justiției pe 2022: Impact direct asupra drepturilor şi obligaţiilor cetăţenilor

Agenda Justiţiei din 2022 este cea mai "provocatoare" şi "complicată" de la aderarea României la UE, a declarat, vineri, ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, în cadrul unor întâlniri cu reprezentanţi ai sistemului judiciar privind problematica şi planurile de acţiune în domeniu pentru anul viitor.



"Particularitatea de principiu a agendei Ministerului Justiţiei ţine de faptul că fiecare obiectiv atârnă atât de eforturile şi performanţa ministerului, cât şi de performanţa şi cooperarea altor instituţii, a magistraţilor şi grefierilor. Am acceptat mandatul conştient de această împrejurare. De aceea, dialogul instituţional, formal şi informal reprezintă un instrument esenţial în această muncă", a spus Predoiu, potrivit unui comunicat al Ministerului Justiţiei transmis Agerpres.



El a adăugat că ministerul va rămâne deschis şi proactiv în dialog, atât faţă de instituţiile şi organizaţiile pe care le-a întâlnit deja, cât şi faţă de cele trei asociaţii ale magistraţilor care, deocamdată, au declinat să se angajeze în consultări.

"Impact direct asupra drepturilor şi obligaţiilor cetăţenilor"





"Aceste consultări nu sunt formale pentru Ministerul Justiţiei, ci reprezintă o modalitate de a îmbogăţi pachetul de soluţii cu care abordăm problemele Justiţiei, precum şi un mijloc prin care internalizăm şi armonizăm agendele la nivelul fiecărei instituţii. Armonizarea agendelor va conduce la rândul ei la concentrarea eforturilor şi multiplicarea efectelor benefice, cu impact direct asupra drepturilor şi obligaţiilor cetăţenilor. (...) Voi utiliza toate competenţele legale ale Ministerului Justiţiei pentru ca noul an 2022 să fie unul al revirimentului în sistemul judiciar", a transmis Predoiu.



Începând cu data de 29 noiembrie, ministrul Justiţiei a avut întâlniri cu membrii Secţiei pentru judecători a CSM, Secţiei pentru procurori, cu procurorii-şefi ai Parchetului General, DNA şi DIICOT, cu Asociaţia Magistraţilor din România, Uniunea Naţională a Judecătorilor din România, Asociaţia Procurorilor din România, Asociaţia Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului, cu reprezentanţii personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al Parchetelor: Asociaţia Grefierilor din România, Sindicatul Naţional al Grefei Judiciare DICASTERIAL, Federaţia Naţională Sindicală Lex Just, Federaţia Naţională Sindicală PROJUST, Federaţia Naţională Sindicală Justiţia, Sindicatul Noul Grefier, Asociaţia Naţională a Pensionarilor din Serviciul Auxiliar de Specialitate al Instanţelor Judecătoreşti şi Parchetelor, Asociaţia Naţională a Informaticienilor din Justiţie, Sindicatul "Criminaliştii".



Subiectele abordate au vizat întreaga problematica a sistemului judiciar, cu focalizare pe obiectivele urgente din cadrul MCV şi PNRR, precum şi cele bugetare, în scopul recuperării întârzierilor şi eliminării blocajelor create în acest an pe agenda Justiţiei. La întâlnirea cu reprezentanţii grefierilor s-a discutat şi despre reluarea lucrărilor asupra proiectului privind statutul personalului auxiliar din Justiţie. De asemenea, au fost abordate probleme legate de salarizare şi pensiile de serviciu.



Potrivit ministerului, în cadrul discuţiilor s-a subliniat faptul că anul 2022 va fi determinant pentru buna aşezare a sistemului judiciar din România şi, pentru atingerea obiectivelor asumate, sunt necesare dialogul onest şi buna cooperare între toţi actorii implicaţi.

