Prajitură de post cu morcovi,cu banane și cremă cu unt de cocos

În loc de ouă, se vor folosi banane răscoapte. Untul se va înlocui suplimentând cantitatea de ulei. Rezultatul? O prăjitură încă și mai aromată pe care trebuie să o încerci! Rețeta e prea simplă și este propusă de lauralaurențiu.ro

Ingrediente prajitură de post cu morcovi

Pentru prăjitura cu morcovi:

300 de grame de morcovi rași pe răzătoarea mică, 300 de grame de banane foarte coapte cântărite fără coajă, zeama de la ½ de lămâie, 175 ml. de ulei de floarea soarelui, 130 ml. de suc de portocale proaspăt stors (sucul de la o portocală mare), 130 ml. de lapte vegetal (lapte de soia sau de orez), 350 de grame de zahăr brun, 350 de grame de făină, 5 grame de bicarbonat de sodiu (1 linguriță), 5 grame de praf de copt (1 linguriță), 2 linguri de extract de vanilie (sau 1 plic de zahăr vanilat), coaja rasă de la 1 portocală, 2 lingurițe cu vârf de scorțișoară, ¼ de linguriță de nucșoară rasă, 1 praf bun de sare.

Pentru cremă (opțional):

350 ml. lapte de orez (sau de migdale, de cocos, de soia), 40 de grame de amidon de porumb (gustin), 1 praf de sare, coaja rasă de la 1 portocală, zeama de la 1 portocală, 150 de grame de zahăr, 1 lingură extract de vanilie, 130 de grame de unt de cocos, pe deasupra: 40 de grame de miez de nucă ușor prăjit, tocat cu cuțitul.

Mod de preparare compoziție pentru prăjitură de post cu morcovi

1. Pregătiți-vă de la început toate ingredientele, astfel treaba va merge mai eficient. Cântăriți zahărul, făina, măsurați lichidele etc. Porniți cuptorul și fixați-l la 180°C, static. Pregătiți o tavă cu dimensiunea de 22 cm * 30 cm, căptușind-o cu hârtie de copt.

2. Spălați foarte bine, curățați și radeți morcovii pe răzătoarea mică.

3. Curățați bananele de coajă (intră cam 3 bucăți) și cântăriți miezul, să aveți 300 de grame. Stropiți-le cu zeama de lămâie și prelucrați-le cu blenderul până obțineți un piure fin.

4. Amestecați bine, într-un castron, făina, praful de copt, bicarbonatul de sodiu, scorțișoara și nucșoara. Într-un castron mare, puneți zahărul brun, uleiul, laptele vegetal, sucul de portocale, coaja rasă de portocală, sarea și vanilia. Adăugați tot piureul de banane, răzuind bine castronelul cu o spatulă flexibilă, ca să nu rămână nimic în urmă.

5. Bateți ușor timp de 2-3 minute ingredientele lichide cu zahărul brun, până se omogenizează.

6. Adăugați făina amestecată cu mirodeniile și substanțele de creștere și omogenizați rapid cu telul în formă de pară. Nu exagerăm cu amestecarea, doar cât să obținem o compoziție fără cocoloașe.

7. Adăugați imediat morcovii rași și omogenizați rapid. Fiind o prăjitură cu substanțe de creștere, trebuie să ne mișcăm repede, altfel acizii din compoziție (zeamă de lămâie, suc de portocale) vor reacționa cu prafurile de creștere pe masa de bucătărie, nu în cuptor iar prăjitura nu va mai fi la fel de pufoasă.

Prăjitură de post cu morcovi, coacerea

8. Imediat după încorporarea morcovilor, se toarnă compoziția în tava pregătită la punctul 1 și se nivelează. Se coace în cuptorul preîncins la 180°C, la o înălțime medie, cam 1 oră și 15 minute. Eu am copt prăjitura timp de 1 oră și 20 de minute.

9. După vreo 45 de minute, sigur prăjitura va fi rumenă la suprafață, o acoperim cu o coală de hârtie de copt umezită și continuăm coacerea până la trecerea timpului total recomandat. Această prăjitură cu morcovi ne poate induce în eroare, pentru că după 50 de minute – 1 oră scobitoarea iese curată, dar prăjitura nu e destul de coaptă. Este gata doar atunci când, apăsată cu degetul, revine imediat înapoi. După cum spuneam, asta s-a întâmplat la mine în 1 oră și 20 de minute.

10. Imediat ce a fost coaptă, am răsturnat prăjitura cu grijă pe un grătar pentru răcirea prăjiturilor și am îndepărtat delicat hârtia de copt. Prăjitura miroase fabulos și fără îndoială e delicioasă așa cum este. Dacă nu aveți chef să pregătiți și crema, se poate servi pudrată cu zahăr farin vanilat sau cu o glazură din zahăr pudră și zeamă de lămâie. Dacă doriți și crema, citiți în cele ce urmează cum se face.

Cremă cu lapte vegetal și unt de cocos pentru prăjitura de post cu morcovi

11. Am pus 250 ml. din laptele vegetal într-o crăticioară, pe foc mediu – mic, împreună cu zahărul. Am amestecat amidonul de porumb cu laptele vegetal (50 ml) rămas. Când laptele vegetal din cratiță a fiert, am adăugat amidonul și am amestecat continuu, până s-a îngroșat bine. Am adăugat zeama și coaja de portocală și am mai fiert, amestecând continuu, cam 2 minute. Am oprit focul și am acoperit crema cu folie alimentară, aplicată direct pe suprafață, ca să nu prindă pojghiță.

12. După ce crema s-a răcit complet, am adăugat untul (uleiul) de cocos rece și vanilia. Uleiul de cocos, dacă e cald, e lichid, dar dacă e rece se solidifică, transformându-se în unt. Așadar, nu adăugăm untul de cocos în baza fiartă pentru cremă până când aceasta nu e rece complet, eventual răcită și la frigider. Mixăm compoziția cu mixerul la viteză mare, până devine o cremă onctuoasă.

