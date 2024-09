Poziția oficială a Israelului cu privire la exploziile pagerelor din Liban. Președintele Isaac Herzog a făcut declarații

CITEȘTE ȘI: O televiziune israeliană a dezvăluit un detaliu important despre exploziile pagerelor și walkie-talkie-urilor din Liban

Israelul pare să nege implicarea sa în exploziile pagerelor membrilor grupării islamiste şiite libaneze Hezbollah, care au făcut zeci de morţi şi mii de răniţi săptămâna aceasta în Liban, informează duminică DPA.



Preşedintele israelian Isaac Herzog a declarat că ”respinge categoric orice legătură” cu operaţiunea de marţi împotriva Hezbollah şi că naţiunea sa are ”dreptul inerent” de a se apăra.



Hezbollah a jurat să se răzbune pe Israel pentru un val de explozii care au lovit marţi şi miercuri pagere şi walkie-talkie aparţinând membrilor Hezbollah, ucigând cel puţin 37 de persoane - inclusiv doi copii - şi rănind aproximativ 3.000.

When asked whether Israel wants a diplomatic agreement with Hezbollah, which the U.S. says is needed to prevent further escalation, Israeli President @Isaac_Herzog says, "We never said that we don't want a diplomatic agreement."



"We don't want war, but if it's waged against us,… pic.twitter.com/DNgT6durkI