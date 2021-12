Povestea unei biserici în ruină din Teleorman. Călugărul Justinian: Unii au zis că locul este blestemat. Nici vorbă de așa ceva! / foto

Biserica este situată în comuna Ciuperceni, la câțiva kilometri de Turnu Măgurele. De aproximativ 2 ani și jumătate, biserica se află în grija călugărului Justinian, care și-a făcut o chilie lângă aceasta.

Părintele a oferit un interviu, pentru DC News, despre provocările misiunii sale, și ne-a spus că speră că lucrurile se vor schimba și va reuși să acopere și să restaureze lăcașul de cult cu ajutorul oamenilor de bine.

De ce nu este în acte biserică - monument istoric?

'Din cauza faptului că Dunărea creștea primăvara și inunda gospodăriile, satul Ciuperceni a fost strămutat treptat pe vremea comuniștilor, la doi kilometri distanță. În anul 1975 s-a oficiat ultima slujbă în biserică. Mai mult, a fost ștearsă de pe hartă, radiată din acte, dar fizic a rămas. Practic, din acest motiv nu figurează pe lista monumentelor istorice.', a precizat starețul Justinian.

Să se dea crucea jos de pe turlă! - ar fi spus Ceaușescu

'Când a trecut Nicolae Ceaușescu pe aici prin zonă să sece bălțile, a văzut alaiul de oameni într-o zi de sărbătoare și a întrebat încotro merg. I s-a răspuns că merg la biserică. 'Păi n-au biserică în sat? Nu au voie aici, să își termine biserica în sat, iar aici să se dea crucea jos de pe turlă!', ar fi spus Ceaușescu, relatează starețul conform poveștilor locului.

Istorie zbuciumată pe vremea comuniștilor. Vandalizată, grajd pentru vaci, incendiu

'La un moment dat, și preotul satului de la vremea respectivă a intervenit asupra ei. A desfăcut acoperișul, a luat lemnele și le-a folosit la casa parohială. După aceea, unii oameni au furat ușile, alții geamurile. Apoi, biserica a ajuns grajd, mulgătoare pentru vaci. Au băgat și oile aici. La un moment dat, a avut loc un incendiu. Arc peste timp, când am venit aici, era o junglă. Am reușit să tai mărăcinii, de 4-5 metri, până sus, doar cu drujba. Era și o groapă de gunoi.', a spus părintele Justinian.

'Biserica este păzită de Dumnezeu. Cei care au îndrăznit să o distrugă au murit năpraznic'

'Cei care au îndrăznit să distrugă biserica sau să fure din ea și-au găsit pedeapsa, o moarte năprasnică: înecați, trăsniți de fulger. Băiatul preotului care a desfăcut acoperișul a căzut în cap și a murit, cel care a dărâmat crucea a fost rănit, ciobanul care a băgat oile în biserică a fost și el pedepsit, cei care au dărâmat turla s-au înecat în Dunăre. După toate acestea, oamenii au zis că locul este blestemat. Nici vorbă! Biserica este păzită de Dumnezeu, ca să nu se dărâme. Se spune că, într-un an, un preot făcea exorcisme aici și veneau mulți demonizați. Oamenii l-au izgonit pe părinte, pentru că le era frică.'

'Posibil să fi fost o biserică înainte de actuala, de pe vremea lui Iancu Jianu'

'Când s-a săpat pentru realizarea studiului geo-tehnic, o comisie mi-a spus că a mai fost o biserică înainte. S-au găsit cruci mai vechi. Pe una scria anul 1801, apoi 1808. Atunci când Iancu Jianu i-a izgonit pe turci din Turnu Măgurele, pe la 1820-1822, se spune că otomanii au incendiat biserica din Ciuperceni. Iancu Jianu când a auzit, s-a dus după ei, și i-a bătut la Nicopole. Practic, este posibil să fi fost o biserică și înainte de anul 1881 când s-a construit actuala.', a punctat călugărul Justinian.

'Slujim în biserică atunci când se poate. De Sfântul Andrei nu am reușit'

'Slujim în biserică atunci când se poate, în funcție de condițiile meteorologice și de când găsim cântăreț. De exemplu, de Sfântul Andrei nu am reușit să slujesc deoarece sufla vântul cu 55 km/oră. A fost imposibil. Ca să putem obține autorizația de consolidare și renovare a bisericii trebuie introdus terenul din extravilan în intravilan, inclusiv partea agricolă din jurul bisericii. De la Direcția Agricolă îmi cere să fac un dosar. Mi s-a cerut să depun o documentație și la ANIF - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, de unde aștept un deviz tehnic, dar mai durează.', a spus călugărul Justinian.

Birocrație multă. Construcția bisericii încă rezistă...

'După ce primesc răspunsurile, unele informative, de la ISU Teleorman, Mediu, Ape, Telecomunicații Speciale, Cultură etc., pot să merg cu dosarul la Consiliul Județean. Apoi trebuie să ni se aprobe PUZ-ul și să obținem autorizația de consolidare și renovare a bisericii. Abia am reușit anul acesta să avem curent electric. Ne-a costat 4 miliarde pentru că e o distanță mare de la drumul comunal, de la rețeaua electrică, până la mănăstire.', a menționat starețul.

DC News: Cum vă simțiți atunci când slujiți într-o astfel de biserică, cu o asemenea încărcătură spirituală și istorică?

'În primul rând, este minunat să slujești într-o astfel de biserică pentru că ascultarea față de starețul care m-a trimis aici te liniștește și împlinește. Mai mult, se simte prezența Lui Dumnezeu și te gândești la ce mari sacrificii au făcut cei care au ridicat biserica în 1880. Însă, urmașii lor, copii și nepoți, au arătat indiferență.', a spus starețul.

'Nu pleca! Ia-mă pe mine să mă refaci cum am fost. De restul mă îngrijesc eu'

'Când intru în biserică, indiferent de cât de greu este, întotdeauna îmi aduc aminte de momentul când am ajuns aici. La început nu voiam să stau, văzând în ce stadiu arată. Dar am auzit o voce umilă în inima mea, a unei femei suferinde, a unui om părăsit, care mi-a spus: Nu pleca! Ia-mă pe mine să mă refaci cum am fost. De restul mă îngrijesc eu. Atunci i-am spus părintelui stareț că aici rămân. Când te cheamă Dumnezeu și îți dă o lucrare, nu ai cum să refuzi o așa frumusețe. Și de atunci, în fiecare dimineață nădăjduiesc ca mai avansăm cu lucrările. Seara văd că nu am reușit, însă singurul răspuns care mă întărește este: Știe Dumnezeu de ce.', a subliniat părintele Justinian.

'Dumnezeu îmi scoate oameni în cale'

'Nici nu visam la curent electric, însă Dumnezeu îmi scoate oameni în cale. Domnul director care a executat lucrarea, acum vreo 40 de ani, când mergea să dea un examen să intre la un liceu în Turnu Măgurele ca să devină electrician, de fiecare dată când trecea pe lângă biserica aceasta se închina. Nu conta că e o biserică dărâmată. Spunea: 'Doamne, Dumnezeul meu, dacă tu mă ajuți să iau examenul și voi ajunge om mare să pot să am bani, firmă, eu mă voi întoarce să ajut această biserică'. Și spune că din 60-70 de elevi a fost singurul care a luat examenul.', a punctat călugărul Justinian.

'S-a ținut de promisiunea făcută acum 40 de ani'

'Mai mult, m-a ajutat enorm cu o donație de 5.000 RON și cu aducerea curentului electric de la drumul comunal. S-a ținut de promisiunea făcută acum 40 de ani. A venit la mine chiar în ziua de Crăciun. Atunci am slujit și mi-a fost foarte frig. Apoi am venit în chilia mea, m-am pus la somn, mă durea foarte tare capul. Am visat că pe poartă a intrat o femeie cu doi militari. Nu era altcineva decât Maica Domnului, Sfântul Gheorghe și Sfântul Ioan Valahul. În vis, m-am dat jos din pat și am bătut în geam ca să mă vadă. Și am auzit voci: Noi am venit să ne apucăm de treabă și tu stai? Nu mai e timp! M-am trezit din somn, dar nu era nimeni în curte sau în biserică. Însă, după un timp a apărut domnul director și de atunci lucrurile s-au concretizat cu privire la curentul electric.', a mai spus călugărul Justinian.

'Nădăjduim să fim ajutați'

'Timpurile sunt grele, dar nădăjduim să fim ajutați', a concluzionat părintele Justinian Oprina, pentru DC News.

Biserica aflată de 40 de ani în ruină, fără acoperiș, are în spate o mare încărcătură spirituală, dar și istorică pentru România.

La un moment dat, își va regăsi strălucirea, iar oamenii se vor întoarce în număr mare să se roage în ea, ca odinioară. Până atunci, este nevoie de noi, să ajutăm fiecare cu cât poate sau cu distribuirea acestui articol la cât mai multă lume.

Mănăstirea Sf. Ioan Valahul. Conturi:

Pentru donații (Lei): RO96RNCB0247163508080001

Pentru donații (Euro): RO69RNCB0247163508080002

