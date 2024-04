Povestea românului care spală mașinile Regelui Charles. A emigrat cu doar 100 de lire în buzunar / foto

Eugen Tudose, un român stabilit în Marea Britanie a povestit pentru Anunțul UK cum a reușit să ajungă să spele mașinile Regelui Charles al III-lea.

„Am venit in Anglia acum șapte ani cu 100 de lire în buzunar. Timp de două săptămâni, ca să mă pot descurca cu banii, am cheltuit cel mult două lire pe zi și am dormit pe scaunele de la Victoria Coach Station“, a declarat românul.

Eugen este din Tecuci și a plecat din România în urmă cu șapte ani, din cauza neajunsurilor, după ce și-a pus de-o parte aproximativ 100 de lire. După ce a ajuns în Anglia, singurul său gând a fost să-și găsească de muncă, indiferent ce urma să facă.

În scurt timp, românul s-a angajat la Jaguar Land Rover, unde a spălat mașini timp de patru ani.

„În ultimul an de muncă la Jaguar am decis să îmi deschid propria mea firmă de spălătorie, oferind servicii la domiciliul clienților. Calitatea devastatoare de la spălătoriile din Marea Britanie m-a determinat să încep o asemenea afacere. După un an de zile am început să îmi fac baza mea de clienți și contracte semnate iar acum compania mea ajunge oriunde în Marea Britanie", a mărturisit Eugen pentru Anunțul UK.

Cum a ajuns să spele mașinile Regelui Charles al III-lea

Ca urmare a experienței de la Jaguar Land Rover, Eugen s-a făcut cunoscut în Regat, ajungând să spele limuzinele mai multor cetățeni celebri. Prima personalitate care l-a contactat a fost campionul mondial de box Chirs Eubank, alături de care a apărut în anul 2022 într-un articol al unei publicații din Coventry.

„Cum am ajuns să spăl mașinile Regelui? Regele cu siguranță nu știe că eu sunt cel care îi spală mașinile... M-am trezit, într-o zi, cu un telefon de la oamenii lui, după care am mers la unul dintre palatele lui și am semnat un contract cu anumite clauze de confidențialitate. Îmi fac treaba cu seriozitate maximă, când spăl o mașină nu contează că e a Regelui sau a altcuiva“, a povestit Eugen.

„După ani de muncă, m-am stabilit aici, mi-am cumpărat casa mea în West Midlands și nu mă gândesc să mă retrag curând în România pentru că știu de unde am plecat...“, a mai relatat românul.

