Povestea deciziei lui Gabriel Fătu de a candida la alegerile parlamentare: Cu inima strânsă, am semnat toate documentele / video

Gabriel Fătu a povestit despre cum a ajuns în politică dintr-o întâmplare, devenind consilier general la Primăria Capitalei, deși inițial nu înțelegea multe dintre aspectele politice. După aproape patru ani, în care a învățat treptat despre administrație, a decis să nu mai facă politică.

„Eu nu am făcut politică niciodată, deși dintr-o întâmplare am ajuns într-un partid al poporului și, deși am fost pe o listă mai în spate, plecând unii și alții, m-am trezit consilier general la Primăria Capitalei și am stat aproape 4 ani de zile. Bineînțeles, primul an nu am înțeles nimic, anul 2 am început să citesc proiecte, anul 3 am fost și președintele Comisiei de Cultură și președintele de ședință, iar în anul 4, când începusem să-mi dau seama cam despre ce e vorba, s-a terminat mandatul. Am zis că nu mai fac politică niciodată și iată-mă din nou în politică.

A început dintr-o joacă pentru că, jucând la Teatrul Dramaturgilor Români în piesa lui Rebreanu, Plicul, jucând rolul primarului, am descoperit că această piesă, fiind scrisă în 1923, arată că problemele lor de atunci sunt fix problemele noastre de azi. Când au venit alegerile locale pentru primari și consilieri locali, au venit câteva propuneri din partea partidelor mari care sunt la guvernare și mi-au zis: „Vrei să candidezi pe listă la noi?”, și am zis: „Nu mai fac politică. Ceea ce joc eu aici este un spectacol în care fac un rol”. A venit și un primar și mi-a zis: „Ceea ce fac eu la primărie, să știi că faci tu mult mai bine pe scenă", pentru că, într-adevăr, acolo, fiind după un text gata scris de Rebreanu, lucrurile erau mai simple, adică toate aveau și o rezolvare. La primărie, multe nu au o rezolvare.”, a spus Gabriel Fătu.

„Vecine, să știi că ai alură de președinte!”

Gabriel Fătu povestește cum, în timpul alegerilor parlamentare, un prieten din Tulcea, Mihai George Munteanu, i-a adus o invitație de a candida pentru un partid nou și independent. El a fost sceptic față de ideea de a fi „independent”. După multe discuții, a refuzat oferta. Totuși, într-o dimineață, după ce vecinul său i-a spus că are „alură de președinte”, Gabriel Fătu a început să reflecteze serios la posibilitatea de a intra în politică.

„Au venit alegerile parlamentare. Într-o seară a venit un prieten de la Tulcea, Mihai George Munteanu, care și el face politică, deși nu a făcut niciodată. Este mult mai habarnist decât mine. Eu, fiind în Consiliul General, am început să-mi dau seama, cât de cât, cum funcționează lucrurile în administrație. Am fost și 4 ani director la Sala Dalles – administrație. Acum sunt la Teatrul Dramaturgilor Români, lucrez cu oamenii, am în subordine echipe pe care trebuie să le coordonez și cât de cât sunt mai implicat în viața din administrație și în viața politică.

A venit acest prieten de la Tulcea care mi-a zis: „Uite, am o invitație de la un partid nou, independent.” Și am zis: „Independent? Nu prea sună a fi independent cu adevărat, pentru că independent înseamnă un candidat independent care nu știu cum ajunge pe o listă și, dacă ai un număr de voturi, poți ajunge parlamentar, europarlamentar sau primar”. Și, după multe discuții, am zis: „Nu, nu, nu.”

Într-o dimineață ieșeam din curte, eram îmbrăcat în costum, cravată, că așa merg la birou, și vecinul meu mi-a zis: „Vecine, să știi că ai alură de președinte”. Zic: „E o glumă?”. „Nu! Uită-te că lângă țara noastră e o altă țară, din păcate în război, și un actor a ajuns președinte. Nu știu, parcă îți prevăd un viitor. Nu te gândești să te apuci de politică?”, a spus Gabriel Fătu.

„Cu inima strânsă, am semnat toate documentele"

Gabriel Fătu povestește cum, după ce a fost sunat pentru a depune dosarele pentru candidatură, a ajuns să accepte oferta de a candida la Senat, deși inițial avea rețineri din cauza corupției din politică. Deși nu a spus „da” cu toată inima, iar politica i se părea o lume „murdară”, a acceptat să candideze.

„M-am tot gândit, m-am tot gândit, eram în turneu cu spectacolele mele. Am fost sunat și mi-au zis: „În seara asta e ultima șansă să depunem dosarele, să mergem la Tulcea, pentru că, dacă vrei să candidezi, avem nevoie de tine pentru că ești și o figură cunoscută ca actor și, mai ales, că ești de acolo, de la Tulcea.”

Parcă nu am spus eu „da” cu toată inima, pentru că, din păcate, politica e o lume foarte murdară. Adică în politică, dacă vrei să afli cine au fost bunicii, străbunicii, intri în politică și descoperi tot, absolut tot și îți afli arborele genealogic. Așa, cu jumătate de gură, am spus „da”, cu inima strânsă, am semnat toate documentele. A plecat colegul Mihai Munteanu la Tulcea, a depus documentația și iată-mă azi candidat la senat, independent, din partea acestui partid.", a spus Gabriel Fătu la DC News.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News